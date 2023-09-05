Детская картинная галерея объявляет набор юных творцов на занятия живописью

Кажется, предложение галереи становится очень даже заманчивым.

Детки в возрасте 5-9 лет смогут заниматься живописью по субботам! Будут рисовать на разные темы, учиться видеть мир глазами художника, познавать секреты цветоведения и основы композиции. Результат каждого занятия — готовая работа, которую ребенок забирает домой!

Занятия живописью "ДЕТСКИЕ СУББОТЫ" набирают две группы:

Группа 5-6 лет 11.30-13.00

Группа 7-9 лет 14.00-15.30

Первое занятие пройдёт 16 сентября.

Педагог — Евгения Олеговна Раскина имеет многолетний опыт работы с маленькими художниками.

Записаться можно по телефону: 332-43-98

Оплачивается каждое занятие в отдельности наличными или картой в кассе музея непосредственно перед занятием. Стоимость одного занятия: 550 руб.

Все материалы предоставляются на месте. Еще одно преимущество, что ничего не нужно будет носить и соответственно нечего будет забывать дома!

Обязательно возьмите с собой хорошее настроение и сменную обувь на первую встречу!

Расписание занятий меняться не будет: каждую субботу с сентября по май (включительно).

А ваш ребенок приобщен к искусству?