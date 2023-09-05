Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Первый и, пожалуй, самый главный фактор, который следует учесть — это ваш бюджет. Определите приблизительную сумму, которую вы готовы потратить на кофемашину, и придерживайтесь этой цифры при выборе модели. В интернет-магазинах можно найти кофемашины на любой кошелек, от более доступных моделей до более дорогих и профессиональных.

Следующий важный аспект — это тип кофемашины. В зависимости от ваших предпочтений и умения готовить кофе, вы можете выбрать между полуавтоматическими, автоматическими или суперавтоматическими моделями. Полуавтоматические машины позволяют вам контролировать процесс приготовления кофе, в то время как автоматические и суперавтоматические модели делают все за вас, нажимая всего одну кнопку.

Также обратите внимание на возможности кофемашины. Некоторые модели позволяют приготовить не только эспрессо, но и другие виды кофе, такие как капуччино, латте или американо. Если вы любите разнообразие в кофейных напитках, то вам, возможно, понадобится машина с расширенными функциональными возможностями.

Не меньшую роль играет и размер кофемашины. Представьте, что у вас очень ограниченное пространство на кухне. Тогда выбирайте компактные модели, которые легко поместятся в любом уголке. В противном случае, если у вас достаточно места и вы хотите привлекательный акцент на кухне, то почему бы не выбрать стильную и большую кофемашину?

Конечно же, не забывайте обязательно учитывать отзывы других покупателей и рейтинги товаров. Это позволит вам получить более объективное представление о качестве и надежности конкретной модели кофемашины.

Теперь, когда вы знаете на что стоит обратить внимание при выборе кофемашины, отправляйтесь на поиски и уверяемся в том, что ваша новая приобретенная машина станет вам верным и надежным спутником вас каждое утро. Приятного выбора и наслаждения любимым напитком!

Рейтинг. Лидеры продаж по интернет-магазину Холодильник.ру

1. Кофемашина автоматическая DeʼLonghi ECAM 370.95.T Dinamica Plus

Основные характеристики:

Потребляемая мощность: 1450 Вт

Максимальное давление: 19 Бар

Объем резервуара для воды: 1.8 л

Объем резервуара для зерен: 300 г

Объем резервуара для молока: 250 мл

Управление с помощью телефона

2. Кофемашина автоматическая Philips SM6580/20, SAECO

Основные характеристики:

Тип используемого кофе: Зерновой, Молотый

Мощность, Вт: 1500

Емкость для воды, л: 1.8

Емкость резервуара для зерен, г: 300

Макс. давление, бар: 15

Количество степеней помола: 12

3. Кофемашина автоматическая Polaris PACM 2055AC

Основные характеристики:

Объем контейнера для воды, л: 1,8

Объем бункера для зерна, гр: 250

Емкость контейнера для отходов: 10 чашек

Одновременное приготовление 2 чашек: есть

Давление помпы, Бар: 20

Мощность, Вт: 1450

4. Кофемашина автоматическая Red Solution Colomba RCM-1550

Основные характеристики:

Мощность: 1235-1470 Вт

Ёмкость резервуара для воды: 1,1 л

Максимальная загрузка кофемолки: 225 г

Материал корпуса: пластик

5. Кофемашина автоматическая Beko CEG5311X

Основные характеристики:

Мощность: 1350 Вт

Автоочистка

Автоотключение

Типы кофе: Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, Macchiato

Выбор размера чашки

Давление: 19 Бар