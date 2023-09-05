Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Первый и, пожалуй, самый главный фактор, который следует учесть — это ваш бюджет. Определите приблизительную сумму, которую вы готовы потратить на кофемашину, и придерживайтесь этой цифры при выборе модели. В интернет-магазинах можно найти кофемашины на любой кошелек, от более доступных моделей до более дорогих и профессиональных.
Следующий важный аспект — это тип кофемашины. В зависимости от ваших предпочтений и умения готовить кофе, вы можете выбрать между полуавтоматическими, автоматическими или суперавтоматическими моделями. Полуавтоматические машины позволяют вам контролировать процесс приготовления кофе, в то время как автоматические и суперавтоматические модели делают все за вас, нажимая всего одну кнопку.
Также обратите внимание на возможности кофемашины. Некоторые модели позволяют приготовить не только эспрессо, но и другие виды кофе, такие как капуччино, латте или американо. Если вы любите разнообразие в кофейных напитках, то вам, возможно, понадобится машина с расширенными функциональными возможностями.
Не меньшую роль играет и размер кофемашины. Представьте, что у вас очень ограниченное пространство на кухне. Тогда выбирайте компактные модели, которые легко поместятся в любом уголке. В противном случае, если у вас достаточно места и вы хотите привлекательный акцент на кухне, то почему бы не выбрать стильную и большую кофемашину?
Конечно же, не забывайте обязательно учитывать отзывы других покупателей и рейтинги товаров. Это позволит вам получить более объективное представление о качестве и надежности конкретной модели кофемашины.
Теперь, когда вы знаете на что стоит обратить внимание при выборе кофемашины, отправляйтесь на поиски и уверяемся в том, что ваша новая приобретенная машина станет вам верным и надежным спутником вас каждое утро. Приятного выбора и наслаждения любимым напитком!
Рейтинг. Лидеры продаж по интернет-магазину Холодильник.ру
1. Кофемашина автоматическая DeʼLonghi ECAM 370.95.T Dinamica Plus
Основные характеристики:
Потребляемая мощность: 1450 Вт
Максимальное давление: 19 Бар
Объем резервуара для воды: 1.8 л
Объем резервуара для зерен: 300 г
Объем резервуара для молока: 250 мл
Управление с помощью телефона
2. Кофемашина автоматическая Philips SM6580/20, SAECO
Основные характеристики:
Тип используемого кофе: Зерновой, Молотый
Мощность, Вт: 1500
Емкость для воды, л: 1.8
Емкость резервуара для зерен, г: 300
Макс. давление, бар: 15
Количество степеней помола: 12
3. Кофемашина автоматическая Polaris PACM 2055AC
Основные характеристики:
Объем контейнера для воды, л: 1,8
Объем бункера для зерна, гр: 250
Емкость контейнера для отходов: 10 чашек
Одновременное приготовление 2 чашек: есть
Давление помпы, Бар: 20
Мощность, Вт: 1450
4. Кофемашина автоматическая Red Solution Colomba RCM-1550
Основные характеристики:
Мощность: 1235-1470 Вт
Ёмкость резервуара для воды: 1,1 л
Максимальная загрузка кофемолки: 225 г
Материал корпуса: пластик
5. Кофемашина автоматическая Beko CEG5311X
Основные характеристики:
Мощность: 1350 Вт
Автоочистка
Автоотключение
Типы кофе: Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, Macchiato
Выбор размера чашки
Давление: 19 Бар