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Инженер-конструктор Артем Горбунов: "Современное предприятие — это настоящий двигатель прогресса"

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Почему стереотипы про низкооплачиваемую и непрестижную работу на заводе потеряли свою актуальность и что из себя представляет деятельность современного инженера в наши дни, поделился молодой специалист Артем — инженер-конструктор ООО "Навигатор".

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Почему ты выбрал инженерную сферу?

— Я выбрал путь инженера из-за того, что в современном мире правят высокие технологии, которые невозможно представить без средств их автоматизации. Человек должен совершенствоваться, имея твердую почву под ногами, поэтому я предпочёл путь инженера, а не очередного стартапера или видеоблогера.

— Можешь подробнее рассказать о задаче, которую ты выполняешь на предприятии?

— Так как я являюсь инженером-конструктором, то на мне лежит ответственность, в первую очередь, за саму разработку проекта, так как если КД (Конструкторская Документация) будет составлена неверно, то дальнейший производственный цикл не будет иметь смысла, и заказчик не получит итоговый продукт.

— Какую продукцию изготавливает организация, в которой ты работаешь?

— Я работаю в ООО "Навигатор" — это частная компания по производству электрических шкафов. Мой выбор пал на неё, так как это связано с моим профилем подготовки в университете (электрический привод), и условия труда меня полностью удовлетворяют.

— Можешь описать свой типичный рабочий день?

— Мой рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 16:30. На протяжении этого времени я работаю за компьютером и занимаюсь составлением электрических схем, составлением перечня оборудования, подбором оборудования, проектированием общего вида электрического шкафа. С 12 до 12:30 у нас обед, в который можно поесть и взбодриться, рассказывая и слушая анекдоты вместе с коллегами.

— Что насчет коллектива? Каков возраст и характер людей, с которыми ты работаешь?

— Коллектив у меня молодой, парням от 27 до 33 лет. Очень хорошие ребята, в нашей команде царит дружественная атмосфера. В процессе работы мы можем что-то обсуждать, посмеяться с шуток, рассказывать интересные истории, поговорить о компьютерных играх. На предприятии всем не больше 40 лет, поэтому компания держится на одной волне.

— С какими трудностями тебе приходится сталкиваться на предприятии?

— Бывает так, что поступает достаточно сложный заказ на проектирование, и заказчик не может внятно сказать, что конкретно ему требуется, в связи с этим уходит больше времени на подбор оборудования и компоновку шкафа.

— Как думаешь, почему молодые люди не хотят работать на производстве?

— На завод люди не хотят идти из-за предрассудков: низкие зарплаты, ужасные условия труда, низкий социальный статус. Времена 90-х и 00-х давно прошли, современное предприятие — это настоящий двигатель прогресса не только одной отрасли, но и целой страны. Зарплаты достаточно сильно выросли по сравнению с предыдущими годами, на сегодняшний день на заводе нормально зарабатывать от 50 тыс. рублей и выше. Например, инженер-конструктор может спокойно зарабатывать 100 тыс. рублей, имея всего два года опыта работы.

Цеха чистые и аккуратные, ничего нигде не валяется, в столовой вкусно и недорого кормят, коллектив сплоченный и ответственный. Я считаю, что лучше работать на производстве и набираться знаний и опыта, чем тратить свое время в очередном магазине одежды или фастфуде.

— Какие проблемы присутствуют на данный момент в твоей сфере?

— Единственная серьезная проблема — нехватка кадров. В промышленной сфере это единственная проблема, ведь даже человека далекого от этого можно легко обучить, лишь бы этот человек был.

— Можешь поделиться своими личными достижениями, как инженер-конструктор?

— Я работаю не так давно, но уже на данном этапе мне удалось спроектировать свой первый шкаф обогрева и запустить его в производство. Таких шкафов будут сотни, но это только начало. Маленький шаг для человечества, но большой шаг для человека.

— Каковы твои дальнейшие перспективы? Планируешь ли ты остаться на этой должности?

— Безусловно планирую, ведь это перспективная и высокооплачиваемая должность. Самое главное для меня, что я получаю новые знания и не стаю на месте, отнюдь без шуток. Вся жизнь человека — это учение. У нас на предприятии говорят: "Хочешь стать женой миллионера, выходи замуж за перспективного инженера".

 

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