Яблочный фест 2023

Мероприятие было организовано на берегу озера "Банное", по инициативе плодово-ягодной компании "Сургутская", входящая в состав предприятия при поддержке Сергиевского района. На праздничном поле всех встречала выставка-ярмарка изделий мастеров декоративного творчества и ряд яблочный "Разгуляй", где поселение муниципалитета демонстрировали свои лучшие садовые, огородные, творческие и прикладные достижения.

Участница "Яблочного Феста" жительница из Верхней Орлянки Елена Сеземина поделилась рецептом вкусных яблочков:

— Срезаем верхушку яблока, делаем начинку из меда, корицы и орехов (орехи могут быть любые) и в духовку на двадцать минут. И самые вкусные запеченные яблочки у нас получаются.

Также на этом мероприятии находилась локация с мастер-классами от ведущих агрономов. Там можно было приобрести популярные растения для сада.

В итоге жюри "Яблочного феста" за оригинальность представления своих поселений наградило дипломами жителей Кутузовского, Сергиевска, Серноводска и Захаркино, чьи павильоны по истине отличились самыми вкусными и яркими на этом празднике урожая.