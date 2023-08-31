Первая фотостудия без фотографа в Самаре

Большое зеркало напротив вас, с помощью которого можно выбрать удобный ракурс, профессиональный студийный свет. И самое главное — в помещении вы находитесь одни. Вы — и фотограф, и модель. Нужно только нажать на кнопку еле заметного пульта, который находится в руках, и снимок готов.

Можно выбрать чёрный или белый фон, также раз в месяц меняется один цветной.

Такой формат фотосессии очень комфортный — уединение с самим собой или компанией, полное раскрепощение, возможность включить любимую музыку. Команда "Автопортретной" пришлёт фото в ЧБ или цвете без ретуши уже через сутки.

Стоимость 45-минутной съемки — 3 000 рублей.