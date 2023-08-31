Клуб Третьяковки запустил цикл лекций об архитектуре Самары XX века

Следующие лекции пройдут 3 и 10 сентября. Организаторы также сообщают, что в ближайшее время будут запущены архитектурные прогулки, которые будут дополнять лекции. Участники узнают историю зданий города, познакомятся с их архитектурными особенностями.

Адрес: ул. Фрунзе, 102Б. Начало в 11:00, вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

*Конструктивизм — единственный стиль в архитектуре 20 века, придуманный в России. Он зародился в 1920-х годах, когда Советская страна начала восстанавливаться после революций и Гражданской войны.