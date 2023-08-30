13-я архивная выставка работ в единственном ночном музее Самары Gallery 419

Выставка начала свою работу 25 августа и продлится до 1 октября. Кураторы описывают архивную выставку как совмещение элементов истории, создающих новые смыслы. Посетители могут ощутить дежавю, будто уже испытали эти эмоции в прошлом, хотя на самом деле это происходит впервые. Возможно, эти чувства уже переживались в другом контексте или ситуации.

Среди художников, представленных на выставке, можно назвать Анну Голованову, Антона Варсобу, Лауру Синанян, Яну Арбузову, Kin Pottery и других талантливых авторов.

Отметим, что Gallery 419 является единственной ночной галереей в городе, поэтому выставки проходят с 18:00 до 02:00. Место проведения выставки — ул. Ленинградская 77, 4 этаж. Стоимость входного билета составляет 300₽. Посетить выставку можно по записи со вторника по четверг и без записи с пятницы по воскресенье.