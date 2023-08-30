Денис Изметьев: "Этот бизнес бессмертный, самый стабильный из всех"

Немного подробней о сфере, где вещам готовы подарить вторую жизнь, нам расскажет Денис Изметьев — владелец антикварного бизнеса и магазина в центре Самары, который успешно существует и развивается уже 3,5 года.

— Как вам пришла идея основать антикварный бизнес? Что подтолкнуло вас к этому?

— Деньги. Бизнес должен приносить доход, должен быть рентабельным. Я всегда испытывал любовь к старым аутентичным вещам. И вскоре это переросло в мое хобби. А сейчас это увлечение приносит мне неплохие деньги. Раньше я занимался только автомобилями и автоспортом, а 3,5 года назад захотел совместить это хобби с новым — покупка и продажа старых вещей. Купил помещение по очень приятной цене, открыл магазин, известный сейчас, как Торговый Дом "Изметьевъ" и стал развиваться в этой сфере с нуля знаний и денег. Мне всегда нравились вещи, которые не все могут подержать в руках.

— У вас все так удачно складывается.

— Да, и я так подумал, раз все удачно складывается, нельзя сдаваться, надо продолжать. Сейчас я развиваюсь в интернете, у моего магазина есть аккаунты в разных социальных сетях, на определенных сайтах: "Мешок", "Авито". Сейчас почти все покупки делаются через интернет, а магазин я использую больше, как склад.

— Интересно наблюдать за тенденцией развития антикварного бизнеса. Складывается такое ощущение, что здесь нет золотой середины: либо ты профессионал, способный в миг отличить оригинал от подделки или коллекционер в погоне за новой покупкой, либо же обыватель, который выкидывает, как ему кажется, абсолютно ненужную вещь в мусорное ведро, которое может стоить тысячи.

— Да, вы правы. Но полбеды, если люди эти вещи выкидывают. Велика вероятность, что эти вещи кто-нибудь заметит и принесет в нужные руки. Большой проблемой являются реставраторы-самоучки. Во-первых, такие вещи уже не ценятся так высоко. Например, у меня в магазине есть книга А. Н. Толстого, изданная при его жизни, ее вообще нельзя реставрировать, коллекционеры не любят, когда мы, владельцы антикварного бизнеса, прикасаемся к вещам. Тут очень важен первоначальный вид.

Ну, а во-вторых, вещь попросту можно испортить. Мне могут принести монету, которая стоит 50 тыс., но из-за того, что "заботливые" владельцы ее потерли, она не стоит ни рубля больше.

— Какие еще вещи в вашем магазине, как вы выражаетесь "нельзя трогать"?

— Самой интересной вещью в моей коллекции является знамя 1912 года до сих пор существующего немецкого города Виссенбаха. Его стоимость 25 млн рублей. Его первоначальный вид очень важен, знамя ждет отправки в родной город.

— Денис, а какими вещами вы гордитесь, считаете их эксклюзивом?

— У нас тут все любопытно. Ну, например, дореволюционные оловянные солдатики — такими раньше были детские игрушки. Разнообразные виниловые пластинки на любой вкус, фотоаппараты, картины, книги, ордена, значки, медали. Еще из интересного настоящие зубы мамонтов, парадно-выходной палаш 1850 года, который остался от немецких лицеистов, которые закончили учебное заведение, он оценивается в 25 тысяч рублей. Железные утяжелители от советского водолазного костюма, весят 10 кг, и панк-рокеры часто берут их пофотографироваться. Также у нас в магазине есть уголок Ленина с различными его изображениями, игрушки из Киндера 90-х годов и даже Айфон 3 модели. Даже чужие старинные фотографии и письма — это ценно.

— На самом деле, в вашем магазине яблоку негде упасть, есть все. Такие интересные ощущения, столько любопытных вещей, как в музее, и еще больше удивляет, что все это можно купить.

— Спасибо, но, к сожалению, продаж по Самаре, да и вообще по России, сейчас мало. Развиваемся в интернете, политическая ситуация в стране нанесла ущерб и этому бизнесу тоже.

— А каким образом?

— Люди стали меньше покупать товары не первой необходимости. Простому обывателю, не коллекционеру, сейчас нет дела до старинных безделушек, но будем надеяться, что это временно. В любом случае этот бизнес бессмертен, самый стабильный из всех. Времена проходят, вещи стареют. И все то, чем мы пользуемся сейчас, через 30 лет также будет иметь свою цену.

— Есть ли интерес к вашему физическому магазину или больше все-таки покупок через интернет?

— Через интернет. Однако часто ко мне приходят пофотографироваться в старинных интерьерах, устраивают у меня картинные галереи, выставки. Интерес к магазину есть. Осталось найти продавца с неплохими знаниями истории и антикварного бизнеса.

— Наверное, такого человека найти действительно непросто. Денис, подскажите, как отличить оригинал от подделки?

— Ох, на это способен только знающий человек. Китайцы сейчас подделывают вещи так, что разница во внешнем виде может быть только в 2 граммах металла, представляете? Они далеко пошли. И такое даже профессионал не сразу заметить сможет. Множество мошенников, которые наживаются на обычных людях из-за их незнания.

— Как вы думаете, какие вещи сейчас из нашего времени были бы популярны, как антиквар в будущем?

— Я думаю, что почти все, чем мы пользуемся сейчас. Кроме новых сенсорных телефонов. Они безликие. Раньше телефоны были с разными приблудами, которые отличали их друг от друга: bluetoth, подсветка, интересный корпус. А сейчас все телефоны одинаковые с одинаковым набором функций.

— А есть ли в этом магазине что-то из вашего дома? Из дома бабушки или дедушки?

— (Улыбается) Только часы дедушки на руке.

— Интересная тема с вещами родственников. Случается, что внукам от бабушки достается квартира, и они начинают ее разбирать. И часто выбрасывается все самое ценное и дорогое, а то, что стоит копейки, люди приносят нам в надежде продать за большие деньги.

— Есть ли у вас постоянные покупатели?

— Конечно, есть постоянники, которые приходят с определенными запросами на какую-то вещь.

— То есть через вас еще и что-то можно найти?

— Конечно, мы занимается перекупами. Ищем диковинные вещи по всей стране. Почти все, что вы видите в моем магазине, около 98% — это перекуп. И кроме того, мы можем стать связующим звеном между продавцом и покупателем, мечтающим заполучить определенный товар. И как вы понимаете, без нас бывает трудновато. Да, существуют различные сайты и площадки, но бывает тяжеловато найти что-то стоящее и не натолкнуться опять же таки на мошенников.

— Большое спасибо, Денис, за ваши ответы. Я была очень рада с вами познакомиться, ваш магазин и ваше дело произвели на меня большое впечатление, будто я посетила огромную и очень интересную выставку в музее, желаю огромных успехов в вашем деле.

Торговый Дом "Изметьевъ"

Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 67 (цокольный этаж)

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