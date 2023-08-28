Сцены городской жизни: новая выставка в городе Самара демонстрирует предметы одежды 19-го и 20-го веков

В конце XIX века рост населения городов стал важным фактором развития российского общества, что привело к возникновению значимых купеческих городов, включая Самару. В городах появилась сложная инфраструктура, включающая транспорт, силовые ведомства, почтовые службы, образовательные учреждения, церкви и рынки. Одежда стала главным показателем социального статуса и способом сообщения о человеке. Выставка "Сцены городской жизни" представляет более 20 предметов одежды рубежа XIX–XX веков, каждый из которых использовался по своему прямому назначению и был связан с судьбой конкретного человека.

Если вы интересуетесь модой, историей или культурой, вам не стоит упустить возможность увидеть по-настоящему уникальные и красивые предметы одежды XIX и XX веков. Эта выставка — обязательное мероприятие для всех, кто увлечен одеждой, которую носили люди в прошлом, и тем, как мода развивалась со временем.

На открытии выставки Илья Игоревич Саморуков, научный сотрудник Музея Модерна, рассказал, что идеей её является превратить обычные манекены с одеждой в настоящих персонажей, которые участвуют в той или иной истории. Музей представил четыре сцены, которые могли случиться с жителями города эпохи модерна: "Письмо пришло", "Возвращение в город", "Стычка учащихся", "Торжественная процессия".

Некоторыми из главных экспонатов выставки являются великолепное вечернее платье XIX века и китель ротмистра пограничной службы. Сцена "Возвращение в город" показывает светский вечер, где дама в платье песочного цвета проводит время в обществе двух господ в сюртуке и фраке и чиновника межевого ведомства в кителе ротмистра пограничной стражи. Посетителям выставки предоставляется уникальная возможность погрузиться в модную и культурную историю двух предыдущих веков.

Также представлены и другие увлекательные экспонаты, включая предметы одежды из разных регионов России.

Выставка расположена в особняке Курлиных, который был построен в 1903 году и стал неповторимым примером русского модерна. Посетители могут наслаждаться потрясающей архитектурой здания, а также увлекательными экспонатами. Само здание — это часть истории, и оно является идеальным местом для выставки, демонстрирующей предметы одежды из прошлого.

Выставка открыта для публики и подходит для людей всех возрастов. Будь вы любителем моды или просто кто-то, кто интересуется историей одежды, эта выставка обязательно оставит долгое впечатление.

В итоге это уникальная возможность увидеть по-настоящему редкие и красивые предметы одежды прошлых двух столетий. Это обязательное мероприятие для всех, кто интересуется модой, историей или культурой, и она находится в красивом историческом здании, что добавляет к общему впечатлению. Не упустите эту возможность отправиться в путешествие во времени и исследовать увлекательный мир моды и культурной истории.

Детали выставки:

— Название: "Сцены городской жизни"

— Место: Музей Модерна

— Адрес: Самара, Красноармейская, 15

— Дата: сейчас — 22 октября

— Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (в четверг с 13:00 до 21:00), в понедельник музей не работает

— Цена билета: 300 рублей, льготный (для школьников, студентов и пенсионеров) — 150 рублей, для детей младше 7 лет вход бесплатный.

По программе музея на сентябрь 2023 года 7.09 в 19:00 пройдет экскурсия "Сцены городской жизни", билет стоит 350 рублей, записаться на экскурсию можно через официальную страницу Музея Модерна в социальной сети ВКонакте.