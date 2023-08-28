Предлагаю не проходить мимо невзрачных серых ворот по адресу ул. Молодогвардейская, 93, "Дом птиц", а заглянуть внутрь, чтобы побывать на выставке, которая привлекает внимание своей задумкой и интересными фактами.

"Дом птиц" — дворовое место мещан Гаркиных.

Дом был приобретен и восстановлен основателями проектного бюро ТМ, архитекторами Александром Шуткиным и Ирой Фишман, которые занимаются благоустройством двора.

Выставка посвящена событиям 1859 года: запуск часов Биг Бен в Лондоне, публикация труда Чарльза Дарвина о теории эволюции, наблюдение Северного сияния во всем мире, открытия "Кабинета для чтения" в Самаре.

И все эти события в одно место смог объединить организатор выставки, музей им. Алабина. На выставке создана фотозона и арт-объекты: отрывной календарь с событиями 1859 года в мире, наглядное представление теории эволюции Дарвина, копия карты мира 1859 года от французской фирмы Феликса Деламарша, "Марш прогресса" и большие часы на асфальте, как символ объединения этих событий в одну концепцию.

Также во дворе находится кладовая в форме небольшого амфитеатра. Владельцы планируют организовать на ее месте первый дворовый лекторий. По мнению Ирины Фишман, сейчас важно развивать подобные пространства, так как с помощью небольших шагов можно до неузнаваемости попробовать украсить целую улицу, город.

"Самарские дворы уникальны. Нигде нет ничего подобного. Можно гулять здесь и внезапно оказаться на даче, но при этом в центре города. Дворовая культура очень ценная, ее нужно сохранять", — считает архитектор.

Выставка будет работать до 30 сентября 2023 года. Свободное посещение — в будние дни с 10:00 до 18:59.