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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Время — 18:59"

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В Самаре множество чудесных двориков и закоулков, в которых часто можно встретить интересные арт-объекты, достопримечательности и даже выставки.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Предлагаю не проходить мимо невзрачных серых ворот по адресу ул. Молодогвардейская, 93, "Дом птиц", а заглянуть внутрь, чтобы побывать на выставке, которая привлекает внимание своей задумкой и интересными фактами.

"Дом птиц" — дворовое место мещан Гаркиных.

Дом был приобретен и восстановлен основателями проектного бюро ТМ, архитекторами Александром Шуткиным и Ирой Фишман, которые занимаются благоустройством двора.

Выставка посвящена событиям 1859 года: запуск часов Биг Бен в Лондоне, публикация труда Чарльза Дарвина о теории эволюции, наблюдение Северного сияния во всем мире, открытия "Кабинета для чтения" в Самаре.

И все эти события в одно место смог объединить организатор выставки, музей им. Алабина. На выставке создана фотозона и арт-объекты: отрывной календарь с событиями 1859 года в мире, наглядное представление теории эволюции Дарвина, копия карты мира 1859 года от французской фирмы Феликса Деламарша, "Марш прогресса" и большие часы на асфальте, как символ объединения этих событий в одну концепцию.

Также во дворе находится кладовая в форме небольшого амфитеатра. Владельцы планируют организовать на ее месте первый дворовый лекторий. По мнению Ирины Фишман, сейчас важно развивать подобные пространства, так как с помощью небольших шагов можно до неузнаваемости попробовать украсить целую улицу, город.

"Самарские дворы уникальны. Нигде нет ничего подобного. Можно гулять здесь и внезапно оказаться на даче, но при этом в центре города. Дворовая культура очень ценная, ее нужно сохранять", — считает архитектор.

Выставка будет работать до 30 сентября 2023 года. Свободное посещение — в будние дни с 10:00 до 18:59.

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