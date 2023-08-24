"Ночь кино-2023" в Самаре

Распространение лучших отечественных фильмов, развитие российского кинематографа, воспитание подрастающего поколения — вот цели "Ночи кино".
В этот вечер музеи, библиотеки, открытые кинотеатры готовят интересную программу. Желающие могут поучаствовать в лекциях, посетить концерты и экскурсии, бесплатно посмотреть известные фильмы в кинотеатрах. Так что же ждёт жителей Самары?
Сквер Эльдара Рязанова (улица Фрунзе, 120)
15:00 — мастер-класс по анимации (6+)
19:00 — кинопоказ фильма "Девушка без адреса" (12+)
21:00 — концерт коллектива Porterʼs
22:00 — кинопоказ дореволюционных российских фильмов.
Музей Эльдара Рязанова (улица Фрунзе, 120)
13:00-21:00 — посещение основной экспозиции (билеты: 150 рублей — взрослый, 100 рублей — льготный)
18:00 — пешеходная экскурсия "Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре" (стоимость билетов: 350 рублей)
Кинотеатр "Художественный" (улица Куйбышева, 105)
20:00 — лекция Кирилла Горячка "Дзига Вертов. Школа "киноков"
После лекции — кинопоказ фильма "Человек с киноаппаратом" (0+)
Всероссийская акция "Ночь кино — 2023"
Библиотека-филиал № 33 г. Самары (улица Ново-Молодежный пер., 19)
16:00 — открытие "Ночь кино-2023" (12+)
16:20 — видеоэкскурсия "Книга на экране" (12+)
16:50 — показ фильма "Вызов" (режиссёр — К. Шипенко), обсуждение и обмен впечатлениями (12+)
18:50 — киновикторина "Крылатые выражения в кино" (12+)
19:00 — показ семейного фильма "Чебурашка" (режиссёр — Д. Дьяченко, 12+)
21:00 — обзор книжной выставки "Кино — волшебный мир в окно" (6+)
21:10 — показ военно-исторической драмы "Праведник" (режиссёр — С. Урсуляк, 12+)
Ночь кино "Для вас, любители кино!"
Библиотека-филиал № 15 г.Самары (улица Республиканская, 59)
Конференц-зал
16:00-18:15 — показ семейной комедии "Чебурашка" (режиссёр — Д. Дьяченко, 12+)
18:20-21:05 показ драмы "Вызов" (режиссёр — К. Шипенко, 12+)
21:15-24:00 — показ военно-исторической драмы "Праведник" (режиссёр — С. Урсуляк 12+)
Читальный зал
16:15-17:00 — творческая встреча с руководителем молодежной телестудии "ВЦентре" Сараевой Татьяной Анатольевной. Мастер-класс по созданию короткометражного фильма (12+)
19:00-19:40 — интерактивная викторина "Кино-знатоки" (6+)
20:00-20:45 — кинолекторий "Легенды самарского кинематографа", краткая информация о 10 кинолентах, снятых в Самаре
Детский абонемент
17:15-18:00 — игровая программа "Путешествие в Мультландию" (6+)
Холл читального зала
16:00-24:00 — фотозона. Каждый желающий сможет сделать фотографию в тематической фотозоне.
Ночь кино "Россия. Книга. Кино"
Библиотека-филиал № 8 г. Самары (улица Николая Панова, 30)
Конференц-зал
16:00 — трансляция кинофильма "Чебурашка" (режиссёр — Д. Дьяченко, 6+)
18:00 — видео-приветствие от самарского режиссёра Дмитрия Шахматова
18:10 — трансляция фильма "Праведник" (режиссёр — С. Урсуляк, 12+)
21:00 — трансляция фильма "Вызов" (режиссёр — К. Шипенко, 12+)
Читальный зал
16:00 (на протяжении всей Ночи) — Экскурсия по выставке "Кино — как жизнь" (12+)
Выставка книжных иллюстраций, рассказывающая об истории отечественного кино
Литературное кафе "Читкофф"
18:00 — "Последние фильмы Леонида Гайдая" в рамках проекта #лекцИИ (16+)
19:00 — "Киновселенная", кино-литературный салон (16+)
"Монпарнасс"
18:00-20:00 — "Нарисуй Чебурашку" — мастерская акварели (0+)
Абонемент
18:00 (в течение всей Ночи) — трансляция короткометражных фильмов самарского режиссера Дмитрия Шахматова: "Приключения друзей. Часть 2. Сумка" (6+), "Султан. Love Story" (12+), "Везунчик" (12+)