Основной принцип Yeti заключается в том, чтобы предложить самарцам качественные безалкогольные напитки. Каждый из них имеет уникальную чайно-фруктовую основу, созданную из натурального пюре фруктов и ягод. Но настоящей изюминкой является использование крема чиз, который придает каждому напитку особый вкус и аромат.

Заведение Yeti также планирует организовывать различные мероприятия, чтобы создать яркую атмосферу и удивить своих гостей. В программе бара предусмотрены перформансы, диджей-сеты и другие интересные развлечения. В интерьере бара использованы яркие бело-розово-синие тона, а для любителей фотографироваться предусмотрены специальные зоны.

Владимир Лейко, основатель бара Yeti, рассказывает, что их главная цель — удовлетворить каждого посетителя. Он отмечает, что участие в "ВолгаФесте" стало для них отличным стартом, а то, что сам фестиваль для многих гостей ассоциировался с баром, является для них самым большим комплиментом. Успех заведения Yeti, по мнению Владимира, можно объяснить тем, что напитки понравились посетителям, и они стали активно рассказывать о них другим людям.

Бар Yeti обещает стать необычным местом, где будут проводиться интересные мероприятия, развлекательные шоу и мастер-классы. Он приглашает всех желающих насладиться атмосферой безалкогольных напитков и получить незабываемые впечатления.