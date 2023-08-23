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Новое заведение на Молодогвардейской — бар безалкогольных напитков Yeti

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Открытие нового бара безалкогольных напитков на улице Молодогвардейская, 90 стало значимым событием для жителей Самары. Заведение под названием Yeti предлагает широкий ассортимент безалкогольных напитков, которые были представлены на популярном фестивале "ВолгаФест".

Основной принцип Yeti заключается в том, чтобы предложить самарцам качественные безалкогольные напитки. Каждый из них имеет уникальную чайно-фруктовую основу, созданную из натурального пюре фруктов и ягод. Но настоящей изюминкой является использование крема чиз, который придает каждому напитку особый вкус и аромат.

Заведение Yeti также планирует организовывать различные мероприятия, чтобы создать яркую атмосферу и удивить своих гостей. В программе бара предусмотрены перформансы, диджей-сеты и другие интересные развлечения. В интерьере бара использованы яркие бело-розово-синие тона, а для любителей фотографироваться предусмотрены специальные зоны.

Владимир Лейко, основатель бара Yeti, рассказывает, что их главная цель — удовлетворить каждого посетителя. Он отмечает, что участие в "ВолгаФесте" стало для них отличным стартом, а то, что сам фестиваль для многих гостей ассоциировался с баром, является для них самым большим комплиментом. Успех заведения Yeti, по мнению Владимира, можно объяснить тем, что напитки понравились посетителям, и они стали активно рассказывать о них другим людям.

Бар Yeti обещает стать необычным местом, где будут проводиться интересные мероприятия, развлекательные шоу и мастер-классы. Он приглашает всех желающих насладиться атмосферой безалкогольных напитков и получить незабываемые впечатления.

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