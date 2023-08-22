YourWay: студия танцев и растяжки в Самаре

Одним из интересных направлений, представленных в студии YourWay, является Strip. Он представляет собой смесь танца и акробатики, который позволяет развить координацию движений, а также улучшает самооценку.

Еще одним интересным направлением в студии YourWay является High Heels. Этот вид танца на каблуках помогает женщинам выразить свою женскую энергетику и чувственность.

Студия также предлагает направления Stretching и Aerostretching, направленные на растяжку тела. Занятия по Stretching помогают улучшить гибкость мышц, сухожилий и связок, а также укрепить тело. Aerostretching, в свою очередь, предлагает растяжку с использованием петель, что делает тренировку более интересной и эффективной.

Основательница студии, Гюзель Мухаметшина, поделилась своим видением: "Основной принцип работы YourWay — раскрыть женственность, дать девушкам почувствовать себя привлекательной, сексуальной и привнести приятные эмоции в жизнь. Наша миссия — любить, создавать комфорт, пробуждать самые яркие чувства для реализации себя с помощью танца".

В студии создана атмосфера с зонами отдыха и фото-зонами, где можно проводить время после тренировок и создавать яркие снимки.

YourWay предлагает как групповые, так и индивидуальные занятия, а также проводит мастер-классы и специальные мероприятия.

В дополнение к разнообразным направлениям танцев и растяжки студия также предлагает своим ученицам различные бонусы и привилегии: специализированная обувь, фирменный шопер, качественные наколенники, профессиональные видеосъемки в разных локациях.

Гюзель отмечает: "На протяжении 5 лет франшиза крупной сети студии танцев YourWay осчастливила несколько тысяч девушек, сделала их более уверенными в себе, открыла новые грани и возможности каждой ученицы".