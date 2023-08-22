16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

YourWay: студия танцев и растяжки в Самаре

Авторы: Читали: 14

Летом этого года в Самаре открылась студия танцев и растяжки YourWay, предлагающая разнообразные направления для всех желающих развивать свою гибкость, эстетику и самовыражение через танец.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Одним из интересных направлений, представленных в студии YourWay, является Strip. Он представляет собой смесь танца и акробатики, который позволяет развить координацию движений, а также улучшает самооценку.

Еще одним интересным направлением в студии YourWay является High Heels. Этот вид танца на каблуках помогает женщинам выразить свою женскую энергетику и чувственность.

Студия также предлагает направления Stretching и Aerostretching, направленные на растяжку тела. Занятия по Stretching помогают улучшить гибкость мышц, сухожилий и связок, а также укрепить тело. Aerostretching, в свою очередь, предлагает растяжку с использованием петель, что делает тренировку более интересной и эффективной.

Основательница студии, Гюзель Мухаметшина, поделилась своим видением: "Основной принцип работы YourWay — раскрыть женственность, дать девушкам почувствовать себя привлекательной, сексуальной и привнести приятные эмоции в жизнь. Наша миссия — любить, создавать комфорт, пробуждать самые яркие чувства для реализации себя с помощью танца".

В студии создана атмосфера с зонами отдыха и фото-зонами, где можно проводить время после тренировок и создавать яркие снимки.

YourWay предлагает как групповые, так и индивидуальные занятия, а также проводит мастер-классы и специальные мероприятия.

В дополнение к разнообразным направлениям танцев и растяжки студия также предлагает своим ученицам различные бонусы и привилегии: специализированная обувь, фирменный шопер, качественные наколенники, профессиональные видеосъемки в разных локациях.

Гюзель отмечает: "На протяжении 5 лет франшиза крупной сети студии танцев YourWay осчастливила несколько тысяч девушек, сделала их более уверенными в себе, открыла новые грани и возможности каждой ученицы".

Версия для печати

В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Культура и стиль

Люди

Обвиняемого в создании наркоОПС приговорили в Самаре к 19 годам "строгача"

В четверг, 17 августа, в Центральном окружном военном суде в Самаре под председательством судьи Андрея Баландина огласили приговор Никите Ананченко, которого обвиняли в создании преступного сообщества.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Ликвидировано открытое горение при тушении лесного пожара в Жигулевском заповеднике

В понедельник, 14 августа, в 19:20 было ликвидировано открытое горение на площади 9,4 Га при тушении лесного пожара в районе Бахиловой Поляны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Он и она