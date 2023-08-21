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Показ внеконкурсной программы "Фестиваля уличного кино 2023"

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В среду, 23 августа, кинотеатр "Художественный" приглашает всех желающих на показ лучших внеконкурсных короткометражных фильмов с юбилейного "Фестиваля уличного кино 2023". Мероприятие состоится на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской.

Вход на показ бесплатный, однако есть возрастное ограничение: 12+. В программе показа будут представлены фильмы "Чернильное море", "Друг", "Играй для каждого" и "Невесомость". Начало показа запланировано на 20:00.

Фестиваль уличного кино является крупнейшим по географии кинофестивалем и проводится в Самарской области с июня по сентябрь 2023 года. Идея проекта возникла у студентов Владивостока, и за свою 10-летнюю историю он собрал аудиторию из 3 миллионов зрителей из 67 стран.

В этом году зрители наслаждаются просмотром лучших короткометражных фильмов, которых нет в открытом доступе. Для молодых режиссеров участие в фестивале представляет возможность показать свои работы сотням тысяч зрителей. А те, кто хочет узнать о творчестве нового поколения российских кинематографистов, смогут посетить показы фестиваля.

В Самарской области в проекте принимают участие 42 площадки из 15 городов и районов. Мероприятие также получило поддержку от министерства культуры России, а генеральным партнером проекта является онлайн-кинотеатр "PREMIER".

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