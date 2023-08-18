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Спецтехнику SHACMAN можно приобрести в лизинг с субсидией 500 000 рублей в CARCADE

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Лизинговая компания CARCADE и дистрибьютор ООО "ОРИОН" объявляют о запуске партнёрской программы финансирования специальной техники SHACMAN. Срок действия предложения — до 31 декабря 2023 года.

Согласно условиям программы, клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели самосвалов, тягачей и автобетоносмесителей марки SHACMAN различных комплектаций с использованием скидки на аванс в размере 500 000 рублей в рамках лизингового договора. В список субсидируемой техники от SHACMAN входят такие модели, как седельный тягач SX42586V385 6Х6, самосвал SX32586V384 6Х4, автобетоносмеситель SX5318GJB6T326 8Х4 и многие другие. Полный перечень доступных к приобретению в рамках спецпредложения ТС уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через официального партнёра программы.

Компания "ОРИОН" является официальным и крупнейшим дилером SHAСMAN в Забайкальском крае, а также работает по территории всей России. Основным направлением работы ООО "ОРИОН" является поставка, продажа и обслуживание спецтехники SHACMAN. Дистрибьютор предлагает технику напрямую от производителя, без участия посредников, гарантируя одни из самых выгодных цен на рынке. Вся спецтехника, а также оборудование и запчасти, поставляемые от производителя в компанию "ОРИОН", подходят под климатические и эксплуатационные условия Российской Федерации и производятся по высоким стандартам качества на экспорт. Поставляемые автомобили комплектуются мощным дизельным или газовым двигателем 375-560 л. с., который отвечает экологическим стандартам ЕВРО V и обеспечивает оптимальный расход топлива. Производится мотор компаниями "Weichai" и "Cummins". По запросу клиента "ОРИОН" обеспечит оперативный поиск и быструю доставку необходимых запчастей напрямую от производителя в КНР.

Финансирование по специальной программе лизина доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа круглосуточной автопомощи на дороге, скидки на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо. Оставить заявку на подбор специальной техники и лизинговые расчёты можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

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