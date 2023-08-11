Компания CARCADE предлагает самосвалы SANY в лизинг с применением скидки-субсидии

В рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести самосвалы SANY модели SYZ320C-8S (V) с использованием корпоративной скидки-субсидии на аванс в рамках лизингового договора, оплачивая первый платёж по сделке уже за минусом суммы субсидии. Размер скидки составляет 400 000 рублей. Скидка распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы.

Компания "СК-Машинери" является официальным дилером крупнейших производителей дорожно-строительной техники китайских марок Sany, HAITUI, Denyo на территории РФ. На постоянно пополняемом складе компании всегда в наличии большой выбор востребованных моделей спецтехники, навесного оборудования, оригинальных и неоригинальных запасных деталей и комплектующих для дорожно-строительной техники разных производителей. "СК-Машинери" обеспечивает весь спектр сервисного обслуживания, предпродажную подготовку и ввод техники в эксплуатацию, техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт. Сотрудники компании "СК Машинери" имеют высшее техническое образование и регулярно проходят обучение по программам повышения квалификации у производителей и дистрибьюторов техники, в том числе с выездами на заводы изготовителей.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Список филиалов дистрибьютора и подробные условия финансирования техники SANY уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.