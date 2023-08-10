CARCADE презентовала обновлённые условия финансирования таксопарков на "МЕФТ 2023"

Уже более 10 лет Международный Евразийский форум "Такси" является площадкой переговоров для всех действующих и потенциальных участников отрасли, это крупнейшая площадка для обсуждения актуальных вопросов развития таксомоторной отрасли, повышения качества и безопасности легкового такси.

XI МЕФТ прошёл 3–4 августа в Москве в Центре международной торговли и объединил представителей власти, руководителей бизнеса и ведущих экспертов индустрии такси и смежных отраслей со всего Евразийского пространства. В этом году в форуме приняло участие рекордное количество человек — более 1500 посетителей из 64 регионов России.

Организатором Форума выступил Общественный институт развития такси и городской мобильности АНО "МЕФТ". Мероприятие проходило при поддержке правительства Москвы, министерства транспорта РФ, министерства промышленности и торговли РФ, МВД России и других профильных органов власти.

Лизинговая компания CARCADE была представлена в статусе экспонента и предлагала посетителям мероприятия экспертную консультацию по доступным лизинговым продуктам, специальным предложениям и скидкам, а также расчёты на интересующие транспортные средства.

С начала 2023 года лизинговая CARCADE провела глобальную работу по обновлению бизнес-процессов и пересмотру рисков, упростив требования и улучшив условия лизинговых продуктов для обновления таксопарков. В числе нововведений можно выделить:

увеличение срока договора лизинга до 5 лет без необходимости поручительства;

возможность входа в сделку с нулевым авансом;

возможность отмены страхования финансируемых автомобилей по программе Каско.

Отмена обязательного требования страхования предметов лизинга по Каско особенно актуальна для крупных таксопарков, приобретающих десятки и сотни автомобилей для развития своих предприятий. Условие позволяет снизить долю вложений в обновление автопарка, не увеличивая стоимость услуг для конечных клиентов.

Кроме того, обладая преимуществом территориальной регистрации юридического лица в городе Калининград, ООО "Каркаде" предлагает специальные тарифы на полисы обязательного страхования ОСАГО с одним из наиболее выгодных на рынке коэффициентов территории: так, например, стоимость полиса ОСАГО для автомобиля такси комфорт-класса составит порядка 44 тысяч рублей, тогда как аналогичный продукт в среднем по рынку рассчитывается с ценником в районе 66 тысяч рублей.

"Участие CARCADE в форуме — это не только поддержка деловой активности компании, но и возможность личного общения с действующими и перспективными клиентами, обсуждение актуальной повестки с профессионалами рынка и презентация нововведений в ряде продуктов компании. Основной темой дискуссий в рамках мероприятия стал инфоповод о вступлении в силу с 1 сентября нового закона о такси, направленный на повышение уровня безопасности и прозрачности в сфере пассажирских перевозок. Мы понимаем важность развития законодательных инициатив в области такси и предлагаем нашим клиентам не только финансовую поддержку, но и действительно актуальные условия сотрудничества для представителей отечественного бизнеса, беря на себя организационные вопросы по поиску нужных автомобилей и их оформлению", — комментирует новость директор департамента продаж ООО "Каркаде" Евгений Курбакин.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком ведения деятельности от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, программа автопомощи на дороге 24/7, скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц ТС доступно без ограничений на одно юридическое лицо. Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно у финансовых консультантов CARCADE, на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.