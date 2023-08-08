Занятия зумбой обычно проходят в группах под руководством опытного инструктора. Танцевальные движения состоят из различных стилей, такие как сальса, меренге, реггетон, хип-хоп, ча-ча-ча и многие другие. Также тренировки часто проходят на свежем воздухе и дарят большую пользу для здоровья.

Один из популяризаторов зумбы в Самаре и тренер по данной форме фитнеса Иван Агафонов ответил на несколько вопросов, которыми могут задаться желающие поучаствовать в одном из занятий.

— Как проходит подготовка к тренировке, составляется ли программа?

— Зумба — это уже готовая, составленная программа фитнеса, в которую часто добавляю танцы, поставленные лично мной. Она составляется с учетом чередования интенсивности танцев и их продолжительности. Зумба — это кардио-тренировка, где развиваются чувство ритма, навыки фитнес-движений, выносливость. Многих своих клиентов мотивирую на аутдоры (прим. ред. термин, который обозначает что-либо происходящее за пределами помещения).

— Не стесняются ли участвующие в тренировках на воздухе?

— Люди стесняются в начале, а потом становятся фанатами таких тренировок. Некоторые мои ученики специально приходят, чтобы эмоционально побороть в себе страх взглядов со стороны. Я очень рад этому и всячески помогаю людям этот страх преодолеть. Зумба — это для всех! Просто учитывайте свое самочувствие во время тренировки, потому что можно делать не всё.

Если вас заинтересовала зумба, следить за анонсами открытых тренировок в зале или на свежем воздухе можно в группе "ВКонтакте" SPORT Базис.