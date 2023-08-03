Самара готовится к проведению первого творческого Хакатона "Креатив на Волге"

Хакатон — это инновационное соревнование, на котором участники могут тестировать свои смелые идеи и воплощать их в жизнь. В мероприятии могут принять участие дизайнеры, менеджеры по туризму, аналитики, студенты, маркетологи, архитекторы и другие представители креативных индустрий. Общее число участников ограничено 125 человеками.

Хакатон предлагает 5 направлений, включающих туризм, концепции сувенирных магазинов, внедрение IT-технологий для улучшения гостевого опыта, развитие образования в креативных индустриях и развитие комьюнити резидентов креативных кластеров. По каждому направлению будут работать 5 команд по 5 человек.

Одним из организаторов мероприятия, Никитой Петуховым, было отмечено:

"Участники вместе с кураторами и экспертами обсудят развитие креативных кластеров в регионе, определят, как креативный бизнес может повысить туристическую привлекательность Самары и сделать город точкой притяжения для современных, модных, требовательных путешественников".

Среди экспертов, которые примут участие в Хакатоне, будут соучредитель Волгоград.Онлайн — Павел Роговой, генеральный директор консалтинговой компании REC — Никита Петухов, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ — Олег Ракитов и другие эксперты.

Призовой фонд Хакатона составляет 250 000 рублей. Победители каждого направления получат по 50 000 рублей.

Мероприятие открыто для всех желающих. Лекции и поддержку команд можно будет получить в открытом летнем лектории хакатона по предварительной регистрации.

Хакатон "Креатив на Волге" обещает стать важным событием для развития креативных индустрий и привлечения туристов в Самару.