Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

Наталья Миронова — специалист и эксперт с высшим образованием в области психологии. Вот уже 30 лет она помогает людям справиться с жизненными сложностями, а также найти себя и своё призвание. Более 5000 людей искренне благодарны ей за оказанную помощь. Наталья — одна из многих специалистов, которые попробовали выйти онлайн, чтобы помочь людям через интернет.

В ходе интервью Наталья рассказала про работу в интернете, и что важно учитывать при консультациях с людьми на больших расстояниях.

— В чем особенность работы психолога онлайн?

— Особенность работы психолога эксперта в онлайн состоит в том, что ты общаешься через интернет. В сети ты контактируешь индивидуально с человеком, который сделал запрос. Сейчас много площадок, на которых можно работать через видео, при этом расстояние не ощущается, что большой плюс. Ты можешь работать с человеком, находящимся на другом конце планеты.

— Что эффективнее: работа в группе или индивидуальные консультации?

— Это зависит от запроса, потому что есть проблемы, которые сложно решить в группе. Из-за этого необходимо работать с человеком индивидуально. Есть запросы, которые очень хорошо решаются в группе. В основном группы организуются тематические. Допустим, тема: родовые программы, где вводят человека в альфа состояние, и в этой онлайн группе человек под руководством эксперта распределит полученную информацию и сам найдет ответы на свои проблемы.

— Можете подробнее объяснить, что такое альфа-состояние?

— Это промежуток между осознанным состоянием и глубоким гипнозом, то есть середина. Можно сказать, что это состояние транса.

— В чем разница между работай онлайн и офлайн?

— Онлайн даёт больше возможностей. Очень сложно собрать группу в 100 человек в зале. Но и офлайн нужен и важен, так как ты работаешь в более тесном контакте с клиентом в едином пространстве. Онлайн удобнее в том плане, что ты экономишь время и можешь помочь большим людям. Если ты будешь работать только офлайн, то максимум пять человек в день получится проконсультировать. Выработаешься сильно, не хватит времени на свое личное пространство. А если работать онлайн, особенно с группой, есть возможность охватить такую массу людей сразу за один раз.

— С какими трудностями вы столкнулись, переходя в онлайн?

— По большей части с тем, что я взрослая женщина и разобраться в технике довольно сложно. Было проблематично учиться, создавать свой сайт, работать на компьютере, потому что в наше время, когда я начинала работать, таких возможностей не было, и мы работали только офлайн. Думаю, в этом и трудность. А в остальном люди видят, что перед ними специалист, и идут по своему запросу.

— Про трудности мы поговорили, что насчет преимуществ?

— По этому поводу могу сказать, что есть очень хорошая выгодная вещь в онлайн. Если видишь, что человек использует тебя и манипулирует, то можно просто извиниться перед ним, отказать в работе, объяснить и отключиться. Это помогает избежать многих конфликтов, которые могли бы возникнуть офлайн. Затем очень классно, что есть возможность работать с группой.

— Всем ли клиентам удобно работать онлайн?

— Тем, кому удобно, работают. Если человек живет непосредственно от тебя недалеко, то он может приехать в кабинет и поработать с тобой. Конечно, для человека удобнее, если специалист сидит рядом с ним. Но если нет возможности из-за большого расстояния, то интернет помогает. В этом и есть большие плюсы работы в онлайн.

— Что важно учитывать в работе с людьми на больших расстояниях?

— То, что люди разные. Нужен индивидуальный подход, и главное — не впадать в "спасательство". Нужно выяснять точный запрос человека и то, насколько ему это действительно важно. Степень необходимости нужно учитывать, потому что есть много манипуляторов, которые сами не знают, что хотят, и просто тратят время эксперта. Также нужно учитывать то, что всё должно быть официально. Должен быть договор с человеком, в котором всё конкретно расписано, начиная от стоимости, количества рабочих часов, до правил работы со специалистом. Естественно имеется возможность договориться, перенести сессию по уважительной причине и прочее.

— Сталкивались ли вы с проблемами со связью и как часто они бывают?

— Со связью бывают проблемы. Не часто, но бывают. В такой ситуации важно учитывать, что есть человеческий фактор, поэтому договориться всегда можно.

— Может ли человек во время онлайн консультации отключиться?



— Бывает и такое. Опять же, это технические особенности и они все решаемы.

Выход психологии в онлайн, безусловно, одна из лучших инноваций за последнее время. Благодаря ей тысячи людей получают помощь независимо от расстояния. Главное помнить — просить о помощи не стыдно. Ведь сейчас ее можно получить, не выходя из зоны комфорта.