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При поддержке Сбера фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическую оценку туристических объектов Волжского бассейна

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При поддержке Сбера некоммерческий фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическое исследование объектов туризма на трёх волжских водохранилищах — Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском. Цель проекта — оценить пригодность водоёмов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Исследование проводится в ходе совместной акции Сбера и фонда "Дань Волге в День Волги".

Первым объектом изучения стало Куйбышевское водохранилище — крупнейшее в Евразии и третье в мире по площади. Волонтёры Сбера помогают собирать пробы воды, которые будут переданы учёным. Экологи изучат количество органических веществ, соединений меди, марганца, железа и нитритного азота, нефтепродуктов и микропластика в воде. Контроль за органическими веществами крайне важен: именно они приводят к размножению сине-зелёных водорослей, то есть к "цветению" водохранилища, что вызывает гибель рыбы и водоплавающих птиц. Кроме того, "цветущая" вода непригодна для купания и занятий спортом.

Маршрут экспедиции по Куйбышевскому водохранилищу превысит 300 километров с отбором множественных проб в 10 ключевых точках. Экспедиция стартует в Ульяновске и завершится в Казани.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"В своей ESG-стратегии Сбер особое внимание уделяет разработке и поддержке проектов, нацеленных на охрану водных ресурсов, мониторинг качества воды и сохранение биоразнообразия водоёмов. Летом нагрузка на водоёмы многократно возрастает из-за туристической активности, поэтому необходимы дополнительные исследования. Сбер и фонд "Без рек как без рук" — давние партнёры: мы уже третий год подряд проводим акцию ʺДань Волге в День Волгиʺ. Новое исследование туристических объектов Волжского бассейна будет иметь большое научно-практическое и социальное значение".

Олег Ломаков, генеральный директор фонда "Без рек как без рук":

"Мы отправляемся в эту поездку с намерением оценить, насколько пригодны водохранилища для безопасного и качественного отдыха жителей городов Поволжья. Антропогенная нагрузка на экосистему реки Волга возрастает с каждым годом, и очень важно проводить подобные исследования как можно чаще для мониторинга её состояния. Конечным благополучателем нашей научной работы станет каждый, кто в летний период отправляется один или с семьёй на отдых на берега волжских водохранилищ. Мы хотим, чтобы отдыхающие были уверены в безопасности воды для купания, ловли рыбы, водных видов спорта. Все полученные нами результаты будут переданы в соответствующие ведомства, отвечающие за экологический контроль природных ресурсов".

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При поддержке Сбера фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическую оценку туристических объектов Волжского бассейна

При поддержке Сбера некоммерческий фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическое исследование объектов туризма на трёх волжских водохранилищах — Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском. Цель проекта — оценить пригодность водоёмов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Исследование проводится в ходе совместной акции Сбера и фонда <a href="https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/esg/article?newsID=a867571b-533e-46a3-b785-dd551fa0e207&blockID=ff036e8f-6beb-4d62-b4e7-4c3e0a22b553&regionID=64&lang=ru&type=NEWS" target="_blank">"Дань Волге в День Волги"</a>.

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