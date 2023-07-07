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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Кросс-купе EXEED RX можно приобрести на специальных условиях в лизинговой компании CARCADE

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Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении программы финансирования автомобилей марки EXEED. С июля специальные условия распространяются также на новую модель марки — EXEED RX.

EXEED предлагает стать одними из первых обладателей премиального кросс-купе, оформив предзаказ на партию в 500 первых автомобилей для российского рынка. В рамках специальной лизинговой программы от CARCADE выгода при оформлении договора составит 700 000 рублей от итоговой стоимости автомобиля на любую из трёх комплектаций новинки бренда. При этом к финансированию доступны и другие представители модельного ряда, уровень корпоративной преференции на которые достигает 1,19 млн рублей. Специальные условия от CARCADE можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей.

С мая 2022 года CARCADE является официальным партнёром EXEED. Специальные программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой, предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Клиенты также могут воспользоваться премиальными услугами от CARCADE: Каско в рассрочку, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах и скидки до 11% по топливной программе.

Программа финансирования автомобилей EXEED позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Подробности условий и наличие нужного автомобиля уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

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