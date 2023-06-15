Потребительский подход к сбережениям использует 40% россиян

Индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) определяет уровень вовлеченности населения в сферу сбережений и инвестиций, а также готовность делать их в будущем. В рамках пилотного опроса исследовались три субиндекса: Инвестиционная и сберегательная грамотность, Доверие игрокам рынка сбережений и инвестиций, а также Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций, что в совокупности дает представление об уровне развития инвестиционного сектора в целом.

Согласно представленным данным, текущие показатели индекса составляют 54 пункта из 100 возможных, что говорит об открытых возможностях в части повышения уровня инвестиционно-сберегательной активности россиян.

«Первое исследование в рамках инвестиционного индекса показало потребность общества в консультационных и обучающих услугах, которые бы позволили нашим согражданам не только ориентироваться в инвестиционных продуктах, но и рационально распоряжаться средствами, выбирая правильные инструменты сбережения. Для повышения общего уровня сберегательно-инвестиционной активности необходимо взаимодействие различных государственных и коммерческих структур при разработке специализированных программ. Также потребуется вывод на рынок новых продуктов, ориентированных на узкие целевые аудитории. Например, чтобы повысить уровень доверия к финансовым или инвестиционным организациям, стоит обратить внимание на женщин как на сегмент рациональных и осторожных потенциальных инвесторов, и способствовать росту их информированности о возможностях на инвестиционных рынках. В целом создание имиджа финансовых организаций как надежных институтов может способствовать сокращению доли тех, кто не делает никаких сбережений», - сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.

«Индекс сберегательно-инвестиционной активности может стать важным индикатором в развитии финансовой культуры. Составляющие индекса довольно точно коррелируют с актуальными замерами уровня финансовой грамотности. Число россиян с высоким уровнем сберегательно-инвестиционной активности пока не превышает 20%. Примерно столько же людей в нашей стране обладают высоким уровнем финансовой грамотности. Наша задача - развивать на созданной базе финансового образования и просвещения именно продвинутые навыки и компетенции. Считаю, что на горизонте до 2030 года особый акцент нужно сделать на просветительской работе. Очень важно, чтобы люди могли свои заработанные деньги сохранять и преумножать», - подчеркнул директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров.

Согласно исследованию, каждый четвертый житель России (25%) имеет низкий уровень сберегательно-инвестиционной активности: редко делает накопления или не делает их вообще, а также не интересуется и не разбирается в инвестициях. Для каждого третьего (32%) характерен уровень ниже среднего. Это самая многочисленная группа, среди представителей которой распространены установки на сбережение, однако интереса к инвестиционным инструментам пока еще нет. Четверть населения (25%) демонстрирует средний уровень сберегательно-инвестиционной активности. Эта группа имеет устойчивые практики сбережения, хорошую информированность об инвестиционных способах накопления, демонстрирует интерес к ним, а также готовность активно сберегать и инвестировать в будущем. К самой продвинутой группе по уровню сберегательно-инвестиционной активности относятся 18% россиян. Это активные обладатели брокерских счетов и других инвестиционных продуктов, демонстрирующие верные инвестиционные установки, в том числе на долгосрочные вложения. Выше всего уровень сберегательно-инвестиционной активности у мужчин, представителей молодежи до 34 лет, жителей мегаполисов, городов с населением выше 1 млн, работающих россиян, имеющих высшее образование, «проактивных», имеющих установку и возможность откладывать.

В субиндексе Инвестиционная и сберегательная грамотность самыми популярными способами сбережения и инвестирования, которыми когда-либо пользовались россияне, являются сберегательный счет (34%), покупка валюты (19%), недвижимости (18%), золота и драгоценных металлов (12%). Доля тех, кто сказал о наличии брокерского счета, составляет 19%, но только половина из них (10%) им пользуется. Каждый второй из тех, кто пользуется брокерским счетом (57%), за последний год его пополнял, 41% покупали или продавали ценные бумаги, ПИФы и другие продукты, 28% снимали деньги. Владельцами и активными пользователями таких счетов чаще являются мужчины, население в возрасте 24-34 лет, жители мегаполисов, имеющие высшее образование и высокий достаток. При этом, жители мегаполисов – наиболее опытные в вопросах инвестирования: они значительно чаще жителей городов с населением менее 1 млн открывают сберегательные счета, покупают валюту, акции, облигации и антиквариат. Женщины демонстрируют более традиционный подход к накоплениям: среди них значительно меньшая доля пользователей по многим инвестиционным продуктам.

В части сбережений среди россиян распространены три ключевые стратегии. Проактивность, когда сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды. К приверженцам этой стратегии относятся 26% опрошенных. Потребительский подход, когда сначала тратят часть дохода, а затем откладывают остаток средств (40%), и "фатализм" - когда не откладывают деньги, потому что не видят в этом смысла и/или не имеют возможности (33%). Выбирая сберегательно-инвестиционные инструменты, более половины россиян на первое место ставит возможность забрать деньги тогда, когда они понадобятся (54%). Треть называет ключевым фактором доходность вложений выше инфляции (32%). Отдельно стоит отметить, что почти две трети россиян (62%) имеют долгосрочные финансовые цели. Однако треть (31%) говорит, что им проще взять кредит на нужные вещи или цели, чем накопить средства самостоятельно.

В субиндексе Доверие игрокам рынка сбережений и инвестиций банки сохраняют позицию известного и стабильного для россиян финансового института: каждый второй россиянин (57%) сохранил доверие к банкам, несмотря на социально-экономические трансформации, произошедшие за последний год. Доверяют банкам и инвестиционным организациям чаще представители молодежи 18-34 лет, люди со средним и высоким уровнем достатка, а также те, кто старается откладывать часть средств из своих доходов. На отношение к инвестиционным компаниям оказывает влияние опыт использования брокерского счета – люди, имеющие такие счета, в том числе ИИС, чаще доверяют инвестиционным организациям. Женщины чаще мужчин склонны доверять банкам, при этом в м?ньшей степени информированы о работе инвестиционных компаний. Доля тех россиян, кто считает, что за прошедший год банки и инвестиционные компании стали менее надежными, составляет 32%, а 54% населения ожидают, что в ближайший год финансовые организации останутся такими же надежными или уровень их надежности повысится.

В субиндексе Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций отмечено, что за последний год большинство россиян (56%) не изменили своего сберегательно-инвестиционного поведения. Однако 13% опрошенных стали больше копить и меньше тратить на товары и услуги. Почти каждый третий (30%) перестал делать сбережения или стал меньше откладывать. Увеличили свою сберегательную активность представители молодого поколения – люди в возрасте 18-34 лет чаще других возрастных групп начали делать сбережения, а на покупки товаров и оплату услуг тратить меньше. Одновременно старшее поколение, люди в возрасте от 60 лет, чаще подмечало, что их подход к тратам и сбережениям никак не изменился. Оценивая перспективу, 78% россиян заявляют о намерении в ближайшие 12 месяцев воспользоваться различными сберегательными и инвестиционными инструментами. Подобных планов нет у оставшейся части респондентов.

Наличные накопления (36%) и хранение на банковском счете (36%) – самые востребованные и привычные инструменты для россиян. Каждый пятый говорит о желании открыть сберегательный вклад или накопительный счет (21%), каждый десятый (12%) хотел бы инвестировать в недвижимость. Ощутимо чаще планируют продолжить копить или начать это делать с помощью финансовых инструментов люди в возрасте до 34 лет, работающие и имеющие высшее образование.

В целом россияне ориентированы на краткосрочное планирование в финансовых вопросах. Две трети россиян (64%) считают, что сейчас плохое время для долгосрочных, более одного года, финансовых вложений. Каждый пятый (21%) оценивает его как хорошее. Среди оптимистов преобладают те, кто сперва откладывает деньги, а уже потом оставшееся тратят, а также владельцы инвестиционных инструментов. Женщины демонстрируют скорее пессимистичный взгляд на долгосрочные инвестиции.