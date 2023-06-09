Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

В 2019 году речной техникум приобрел статус ВУЗа, став филиалом ВГУВТ. Также правительство Самарской области выделило 216 млн рублей на восстановление главного корпуса ВГУВТ на ул. Молодогвардейской, 62/64.

"На данный момент реставрационно-восстановительные работы там идут полным ходом, и уже сделано многое: полностью готовы ремонт и замена перекрытий, монтаж стен, лестничных ступеней, переходных площадок; ремонт и замена крыш выполнены на 95%. Также полностью установлены оконные конструкции с фурнитурой. Реставрация фасадов, штукатурные работы в интерьерах, устройство откосов, подшивка потолков сделаны на 95%, облицовка стен и полов — на 80%. Кроме того, активно ведутся электромонтажные работы", — сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Долгожданное открытие и завершение реставрационных работ корпуса осуществится осенью 2023 года. Преподаватели и студенты смогут насладиться современной красотой и комфортом здания уже в начале нового учебного года.