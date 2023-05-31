Лизинг техники SEM в CARCADE со скидкой-субсидией до полумиллиона рублей

В рамках совместной программы клиенты CARCADE могут приобрести специальную технику марки SEM с использованием корпоративной скидки в счёт аванса в рамках лизингового договора. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, фронтальный погрузчик SEM636D при оформлении в CARCADE станет дешевле на 200 000 рублей, дорожный вибрационный каток SEM518 доступен с выгодой в размере 300 000 рублей, а на автогрейдер SEM922 скидка на лизинг составит 500 000 рублей. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции. Программа будет действовать на договоры, заключенные до конца 2023 года.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "Техника Дальний Восток" — является официальным дилером специальной техники марки SEM на Дальнем Востоке с 2008 года. Вся поставляемая техника производится на заводе Caterpillar (Qingzhou) Ltd. согласно стандартам бренда и обязательно проходит сертификационные испытания качества и безопасности. Линейка оборудования SEM включает в себя фронтальные погрузчики, автогрейдеры (в том числе полноприводные модели), грунтовые виброкатки, бульдозеры. Погрузчики SEM могут оснащаться различным навесным оборудованием. Гидравлическая система позволяет быстро менять используемое навесное оборудование, в качестве которого могут использоваться ковши различной вместимости, скальные ковши, челюстные захваты. Спектр применения техники SEM очень широк — она отлично справляется с разнообразными задачами при проведении землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, может использоваться в планировке площадок, при перемещении сыпучих материалов, на лесозаготовительных работах, в строительстве и обслуживании дорог и т. д.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Список филиалов дилера и подробный перечень субсидируемых моделей техники SEM уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.