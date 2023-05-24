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Как устроена телебашня?

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Самарская телебашня построена на улице Советской Армии 65 лет назад. С той поры многое изменилось. Пустырь, на котором ее возвели, давно застроили многоэтажками. С аналогового вещания перешли на цифровое. Даже внешний облик вышки пять лет тому назад преобразился. Неизменным осталось только одно — бесперебойное эфирное вещание, благодаря которому жители нашей области в курсе всех событий в стране и в мире.

Самарский областной радиотелевизионный передающий центр, филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети, передал в эфир первый телесигнал 12 марта 1958 года. И все эти годы центр работает в круглосуточном режиме.

До 2014 года центр доставлял аналоговый сигнал до теле- и радиоприемников жителей губернии с помощью 18 ретрансляторов. С переходом на цифровое вещание, которое длилось почти 10 лет, его инфраструктура расширилась на порядок. Зона покрытия сети составляет более 99 процентов территории региона. На сегодня количество передающих станций превышает 180, из них 135 цифровых.

Переход на цифру потребовал от связистов поистине титанических усилий, благодаря которым Самарская область в числе первых в стране перешла на полномасштабное цифровое вещание. Цифра дала более четкое изображение и дотянулась до самых удаленных уголков губернии.

В самарском цехе ОРТПЦ в круглосуточном режиме идет мониторинг работы всей сети, чтобы исключить сбой в вещании. Сейчас здесь главный штаб самарского теле- и радиовещания.

Как работает башня? Откуда приходит сигнал, куда передается? Что с ним происходит, прежде чем он раскроется цветной картинкой на экранах телевизоров?

За ответами на эти вопросы мы зашли в отдел управления цифровой сетью. Это сердце телерадиовещательного центра. На экранах вся необходимая информация, а за стеклом — сервера.

Связистам привычней язык схем. По нашей просьбе они нарисовали путь сигнала. Центр принимает сигналы федерального мультиплекса и сформированного регионального потока со спутника. Затем в реплейсере происходит модификация тех федеральных каналов, в которые делается врезка региональных программ: "Россия", "Россия 24" и ОТР. Затем сформированный региональный мультиплекс подается на передатчик для трансляции в эфир. На схеме все просто, но за этим стоят цифровые технологии, сложные телекоммуникационные решения и высокий профессионализм команды центра.

С 2018 года самарская телебашня принарядилась. Тогда во всех российских городах, принимающих игры чемпионата мира по футболу, телебашни украсили иллюминацией. Теперь по вечерам наша стройная красавица-телебашня украшает город цветными динамическими изображениями, которые создаются высокотехнологичным автоматизированным оборудованием, состоящим из тысяч светодиодов и десятков прожекторов. В дни особых дат на городском арт-объекте появляются тематические подсветки.

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