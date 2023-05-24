На Самарскую область обрушился сильный град

Больше всего досталось городской магистрали, дачам за ПТО, селу Ягодное. В центре Автозаводского района города Тольятти град по размеру напоминает орехи и сопровождается сильным ливнем и молниями.

Непогода сопровождается сильным ветром. Его порывы достигают 15-20 метров в секунду.

Еще накануне синоптики объявили штормовое предупреждение, а Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении непогоды рекомендует жителям предпринять следующие действия:

— ограничить выход из зданий;

— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.