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В ПГУТИ обсудили кадровый потенциал ИТ-сферы

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30 марта в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) прошел форум "Кадры для цифровой экономики". Его основная задача — сократить разрыв между образованием и реальным запросом рынка труда.

Мероприятие посетили председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности министерства образования и науки Самарской области Ольга Лысикова, консультант управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Елена Тюлякова, члены Совета ректоров вузов региона, представители ИТ-бизнеса.

В стране идет цифровая трансформация, которой требуются квалифицированные кадры. В связи с этим планомерная работа по укреплению материально-технической базы профильных вузов, государственной поддержке предприятий и специалистов отрасли выходят на первый план.

По мнению замглавы Минцифры России Максима Паршина, который в министерстве курирует в том числе вопросы развития информационных технологий, создания благоприятных условий для российских ИТ-компаний, а также подготовки кадров для цифровой экономики и развития подведомственных вузов, формат круглого стола обеспечил живой диалог всех заинтересованных сторон, работодателей и университетов.

"Мы чутко следим за изменениями на рынке ИТ-труда и предлагаем компаниям активней внедряться в учебный процесс. Только так мы сможем качественно поменять план и образовательную программу", — отметил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Александр Хинштейн, оценивая нынешнее состояние ПГУТИ, отметил: "Университет имеет все основания, чтобы стать ведущим цифровым вузом страны".

Параллельно с круглым столом в ПГУТИ прошла ярмарка вакансий, которая привлекла студентов возможностью узнать о наиболее востребованных специалистах на рынке труда.

О том, какие шаги предпринимает Минцифры России для решения проблемы нехватки кадров, какую системную и точечную помощь отрасли и специалистам оказывает государство, когда страна обретет информационный суверенитет в полной мере, а также насколько продуктивно прошла встреча заинтересованных сторон на площадке профильного университета, смотрите в нашем эксклюзивном интервью с заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максимом Паршиным.

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