Ветераны из ДНР не могли сдержать слёз, когда встречали самарцев

В подарочных наборах были сладости к чаю. Ветераны не могли сдержать слез неожиданному появлению ребят. В числе молодогвардейцев в командировку отправились Кирилл Исаев, Роман Танаев, Виктор Мыльников и Фёдор Муромов. Также ребята привезли гуманитарную помощь нашим военнослужащим, в неё входили продукты первой необходимости.

Напомним, что с февраля этого года Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым было принято решение о шефстве всем городом Снежное.

В первых числах мая активисты навестили более ста ветеранов, которые со слезами на глазах рассказывали, насколько они одиноки. Ребятам тяжело было сдерживать свои эмоции, видно было, как ветеранам трудно осознавать, что военные действия происходили 80 лет назад, и это все повторяется вновь.

Молодогвардейцы услышали множество интересных историй от ветеранов. И вот одна из ужасающих историй от узника войны Анны Павловны Скуратовой: "Представьте себе, я родилась в Германии, в концлагере. Я не совсем помню своих родителей и всё, что происходило, но понимала, что происходило нечто очень страшное. Когда наши пришли освобождать нас в 45, то оказалось, что мои родители пропали без вести и до сих пор я не знаю, что же на самом деле произошло. Сейчас я сижу на кардио-стимуляторах, которые помогают мне дожить эту безумную, но в тот же момент счастливую жизнь. Счастье мне подарили дети, которых я учила в школе почти всю свою жизнь. Я даже стала директором, можете себе представить?! Но сейчас меня почти никто не навещает, я осталась почти одна. И очень страшно, что сейчас кто-то переживает те же ужасные эмоции на фронте, которые когда-то испытывали люди 80 лет назад". Активисты стоя 15 минут слушали рассказ бабушки, которая с улыбкой рассказывала о страшных вещах. "Война не щадит никого", — грустно произнёс Муромов Фёдор по уходе из этой квартиры.

Несмотря на трудное эмоциональное состояние после каждой истории, которые потрясали морально ребят, все продолжали ездить по домам, желая отблагодарить каждого, кто привнёс в великую победу свои силы, упорство и отвагу, чтобы противостоять врагу.

"Это благое дело в великий праздник Победы. Мы должны помнить о героических поступках, которые совершили для нас ветераны. И наше молодое поколение должно заботиться, помогать и не забывать своих предков, особенно в такое трудное время", — рассказывает о важности этого выезда Мыльников Виктор.

Это уже не первый выезд в Снежное. Ранее молодогвардейцы уже посещали ветеранов и вручали подарки ко Дню Защитника Отечества.

Впервые за 33 года в ДНР ветеранов торжественно поздравили с Днём Великой Победы!