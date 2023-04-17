Мое тело – мое дело. Нужно ли бороться с лишним весом?

Практически 50% населения страдают избыточным весом. На это могут повлиять многие факторы: переедание, преимущественно сидячий образ жизни, неправильное питание, гормональные проблемы, генетическая предрасположенность и другие. Поскольку ожирение постоянно прогрессирует, каждый может рассчитать ИМТ (индекс массы тела), выявить степень заболевание и понять, есть ли оно вообще.

Выделяют следующие параметры:

нормальный вес — 18,5 — 24,9 кг/м²;

избыточная масса тела — 25,0 — 29,9 кг/м²;

I степень ожирения — 30,0 — 34,9 кг/м²;

II степень — 35,0 — 39,9 кг/м²;

III и IV степени — 40 кг/м² и более.

(Вес в килограммах)/ (рост в метрах)² — формула ИМТ. Данный рассчет подходит для людей старше 18 лет.

С избыточным весом очень трудно бороться, но существует множество разных способов их победить. Люди соблюдают диеты, покупают фитнес-марафоны, используют нетрадиционные методы — иглорефлексотерапия и прочие.

Некоторые даже не задумываются, что проблема может быть в самом организме, и не обращаются к специалистам. Это может стать огромной ошибкой. Своевременное обращение к врачу способствует выявление проблемы на ранних стадиях. Во время приема специалист изучает анамнез пациента, семейные предрасположенности, пищевые привычки и изменение веса. Назначается дополнительная диагностика:

денситометрия;

измерение артериального давления;

УЗИ органов брюшной полости;

ядерное МРТ;

компьютерную томографию;

антропометрию;

биоимпедансный анализ состава тела;

ЭКГ;

анализ крови на глюкозу и липидный спектр;

биохимический анализ крови.

Также могут быть назначены обследования у врачей других специальностей: диетолог, психолог и другие.

Мы поговорили с врачем-эндокринологом городской клинической больницы № 1 им. Н.И Пирогова, Щелочковой Екатериной. Она рассказала, к чему это может привести ожирение, если во время не обратиться за помощью: "Пациенты, приходя с жалобами на избыток массы тела, часто не знают о том, что у них есть нарушение функций щитовидной железы, которые требуют лечения гормональными препаратами. Ожирение влечет за собой нарушение работы других внутренних органов: сердечно сосудистой системы, пищеварительной, мочеполовой. Я советую с подобными жалобами обращаться к врачу, чтобы найти точную причину проблемы и поставить диагноз. Не стоит заниматься самолечением и придерживаться советов друзей и интернета, которые могут только усугубить состояние. В клинике назначат правильное лечение согласно показаниям", — говорит Екатерина.

В любом случае нужно обратиться к специалистам. Они подберут правильное лечение, которое действительно сможет вам помочь, а не усугубить ситуацию.