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В Самарской публичной библиотеке прошло открытие выставки "Счастье — универсальная цель человечества"

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В субботу, 15 апреля, на третьем этаже Самарской публичной библиотеки открылась выставка "Счастье — универсальная цель человечества", посвященная вечной общечеловеческой ценности — счастью.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Счастье — это одно из наиболее важных и желанных состояний, которые мы можем испытывать в жизни. Все мы хотим быть счастливыми, но как достичь этого желанного состояния? Что такое вообще "счастье"? У каждого свой ответ на этот вопрос. Но для многих счастье — это чистота разума и сердца.

На выставке представлены работы четырех фотографов любителей: художник-оформитель Светлана Якупова, создатель экспозиции Джвалита Шарипова, самарский фотолюбитель Игорь Гамза и фотограф из Уфы Ринат Фаткуллин.

Каждая фотография подкрепляется афоризмами о счастье Шри Чинмноя на двух языках — русском и английском. Шри Чинмой — современный гуманист и миротворец, писатель, поэт и композитор, автор книги "Крылья Радости".

Отдельное место занимают живопись и графические изображения Птиц-Душ Шри Чинмоя, написанных в собственном стиле — Джарна-Кала, что означает "Фонтан-Искусство". Считается, что благодаря интуитивно найденным сочетаниям цветов акриловых красок абстрактные картины излучают энергию и дарят целительные ощущения гармонии. На выставке можно познакомиться с картинами "Счастье", "Изменение" и "Покой".

"Мы надеемся, что посетители библиотеки будут читать афоризмы и пропитываться атмосферой счастья. Ведь на чем концентрируешься — тем и становишься" — подметил куратор выставки.

Выставка для Самары предоставлена ульяновским коллекционером Геннадием Грушевым и продлиться до 31 мая. По адресу Самарская публичная библиотека, Куйбышева, 95. С понедельника по субботу — 11:00–19:00. Вход свободный.

 

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