Онлайн-рукопись: самарские IT-шники воскресили бумагу

Ученые, программисты и инженеры пытаются улучшить скорость и качество передачи рукописной информации на большие расстояния со времен изобретения факсимильного аппарата. Тем, кто хоть раз пользовался этим уходящим в прошлое устройством, наверняка знакомы помехи и искажения исходной картинки, которую дает факс. Да и скорость передачи данных оставляла желать лучшего, поскольку для этого применялась обычная телефонная линия. Но прогресс не стоит на месте, и с тех пор наука и техника шагнули далеко вперед. Например, сейчас посмотреть в Интернете кинофильм не представляет проблемы, что было совершенно немыслимым еще пару десятилетий назад.

Тем не менее для обмена именно рукописной информацией приходилось пользоваться различными ухищрениями в виде графических планшетов или документ-камер. Однако с появлением платформы Chattern от самарских разработчиков все эти "костыли" становятся ненужными. Начав сессию, репетитор и ученик получают полноценную двустороннюю связь с помощью нескольких камер. При этом оба могут писать ручкой в обычной тетради от руки, и написанное будет передаваться в реальном времени.

Разработавшая приложение самарская компания "Умная перспектива" считает, что новый продукт будет интересен не только репетиторам, но и всем, кто хочет писать от руки онлайн, в том числе тем, кому необходимо решать уравнения, рисовать графики и писать формулы.

Платформа работает через браузер, никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно. Сотовый телефон в Chattern используется в качестве веб-камеры - размер экрана карманных устройств недостаточен, и для полноценного общения требуется компьютер или ноутбук. Всего к платформе можно подключить столько камер, сколько найдется свободных портов на вашем компьютере.

Чтобы алгоритмы сработали, нужно обозначить границы листа - и тогда начнется коррекция перспективы в реальном времени, что позволит трансформировать изображение так, что оно будет выглядеть как обычная страница. После создания онлайн-сессии к ней присоединяется второй участник, и сразу же можно начать запись сеанса, чтобы в дальнейшем можно было пересматривать его заново.

Приложение постоянно развивается, добавляются новые возможности. Так, проанализировав отзывы пользователей, разработчики буквально на днях добавили в Chattern электронную доску. Кроме того, можно поделиться экраном любого приложения или учебными материалами.

Регистрироваться для работы в Chattern не нужно. Безопасность во время онлайн-сессии обеспечивается сквозным шифрованием, и сервер не может видеть или слышать пользователей. Время сессии не ограничено по времени, поэтому можно использовать одну и ту же ссылку для разных учеников, пригласив следующего сразу после завершения урока с предыдущим.

На данный момент Chattern поддерживает исключительно индивидуальные занятия между двумя участниками, но на следующем этапе разработчики планируют ввести поддержку групповых уроков. В дальнейшем на базе платформы планируется открыть маркетплейс репетиторов, чтобы ученики всей страны имели возможность заниматься с лучшими педагогами.

Проект получил финансовую поддержку от государственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, поэтому на данном этапе доступ к платформе Chattern предоставляется бесплатно. Разработчики отмечают, что в России сейчас поддерживается не просто импортозамещение (то есть создание аналогов зарубежных сервисов), а разработка инновационных продуктов, которые потом могут быть предложены миру. Разработанное "Умной перспективой" приложение как раз и служит таким инновационным решением, подобных которому в мире еще нет. При успешной адаптации на российском рынке его можно потом предлагать в других странах.

Дело в том, что на рынке имеется масса вроде бы похожих приложений, но ни одно из них не позволяет писать от руки, в реальном времени оцифровывая результат, выводя его в электронном виде на экран и позволяя редактировать. Кроме того, Chattern очень хорошо работает при плохом интернет-соединении - в отличие от многих популярных платформ, звук в приложении передается даже в том случае, если "картинка" подзависла.

Наталья Онучак, один из разработчиков приложения:

"В 2022 году наша компания "Умная перспектива" выиграла научно-исследовательский грант Фонда содействия инновациям. Мы задумались, что именно могло бы стать отличительной чертой нашего проекта, и предложили вариант организации дистанционного образования, для которого будет достаточно стационарного компьютера и самого простого телефона. При этом требования к вычислительным мощностям пользовательских устройств минимальны, а доступ возможен из любого места, где есть возможность подключиться к сети Интернет. Разработка получила высокую оценку, заслужив похвалу экспертов фонда.

Несмотря на наш зарубежный опыт и возможность развивать проект на западе, мы рады получить государственное финансирование именно в России, так как при привлечении средств частных инвесторов они становятся владельцами значительной доли бизнеса и входят в состав правления. Здесь же мы получаем целевые средства на развитие, оставаясь полноправными хозяевами своего проекта. Да, за расходованием средств пристально следят, и купить себе в офис, например, кофеварку, на грантовые деньги мы не смогли бы. Но это, наверное, и к лучшему. В перспективе мы планируем снова получить финансирование фонда, но уже по более серьезным программам. Будущее компании связываем именно с Россией и родной Самарой — все разработчики «Умной перспективы» закончили самарские вузы, и мы рады жить именно здесь, на берегах Волги.

Основной трудностью, причем весьма неожиданной, оказалось поддержание совместимости со всеми устройствами. По идее, браузеры должны работать одинаково на всех платформах, но Apple создает проблемы. Продукция этой компании - "слабое звено", из-за них приходится идти обходными путями там, где могли бы использоваться элегантные технические решения.

Кроме того, некоторые пользователи настолько далеки от технологий, что никогда не обновляют программное обеспечение на своих устройствах. Таких Их мы обучаем не только взаимодействию с нашим приложением, но и общим принципам работы".

Подготовлено по материалам портала Волга Ньюс