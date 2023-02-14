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«Экомонитор»: АНО из Тольятти создает сеть мониторинга атмосферы

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Вопросы охраны окружающей среды в последние годы формируют повестку дня уже не только в крупных промышленных центрах. К решению проблем все чаще подключаются не только чиновники профильных ведомств, но и представители общественности, а также «гражданские» ученые. Именно силами общественников и представителей науки в Самарской области создан и успешно работает проект «Экомонитор».

Проект включается в себя несколько инструментов, основным из которых является сеть датчиков, фиксирующих превышение в воздухе содержания различных соединений и частиц (пылевые фракции от 2,5 до 10 микрон). В сеть может быть встроен практически любой датчик.

Центральные же элементы системы - платформа и решения, разработанные с применением технологии распределенных реестров и децентрализованной системы хранения данных. Все это делает проект «Аиралаб Рус» не подверженным санкциям и постороннему вмешательству, что гарантирует объективность данных.

В гражданскую сеть мониторинга заложен принцип простоты масштабирования. Собрать комплекс датчиков может обычный горожанин. Для этого специалистами «Аиралаб Рус» были написаны алгоритмы, совместимые с широкой линейкой устройств, а также разработаны инструкции, пользуясь которыми, собрать и подключить датчик сможет практически каждый.

Программный код, необходимый для работы системы, выложен специалистами в свободном доступе. Это сделано для того, чтобы любой, кто владеет навыками программирования, мог самостоятельно убедиться в том, что у специалистов АНО нет возможности корректировать данные с датчиков.

АНО «Аиралаб Рус», теперь уже известная в регионе и стране рядом пилотных и работающих проектов в сфере экологии, начала строить сеть датчиков по контролю за состоянием воздуха в Тольятти в 2018 году. Первый датчик был установлен во дворе дома, где находится один из офисов компании. А масштабирование сети началось с середины 2020 года. Тогда сеть насчитывала в родном городе несколько точек, но ею уже заинтересовались жители Кирова и представители тольяттинского бизнеса.

В середине декабря 2022 г. с одной из тольяттинских компаний был подписан меморандум о сотрудничестве, что освещалось в региональных СМИ и социальных сетях. После этого несколько других городских производственных компаний приняли участие в формировании сети, установив датчики контроля состояния воздуха на своих предприятиях.

По словам исполнительного директора АНО «Аиралаб Рус» Ивана Петрова, на январь 2022 г. количество датчиков, объединенных в сеть, превысило 50 единиц.

На протяжении формирования сети, которую в «Аиралаб Рус» считают сигнальной версией, специалисты компании провели несколько встреч как с гражданами, так и с экологическими активистами, представителями бизнеса.

Благодаря такой работе удалось увеличить количество точек контроля и достичь договоренностей с движением «Тольятти, дыши», на чьи плечи легла работа по сопровождению родственных проектов в сфере экологии.

В ходе реализации данные сети принимались передвижной экологической лабораторией, что служило сигналом к выезду и обстоятельным замерам по многим параметрам. Полученная информация озвучивалась на профильных совещаниях в администрации Тольятти.

Также в рамках проекта был приобретен профессиональный газоанализатор (ГАНК), который фиксирует наличие в воздухе и большего количества примесей и веществ. Экологические инспекторы, имеющие соответствующие удостоверения от минлесхоза Самарской области и сотрудничающие с АНО «Аиралаб Рус», передают данные, получаемые с помощью ГАНК, в администрацию города и профильные ведомства.

Алиса, запусти навык «сообщить о выбросах»

В январе 2022 года в сотрудничестве с тольяттинским «Кванториумом» был создан ассистент на базе голосового помощника «Алиса». Бот «За чистый воздух» принимает и передает данные на единую карту, фиксируя обращения горожан о посторонних запахах. Сейчас функционал доступен в Тольятти и Кирове.

Создание данного бота выделяет еще одно направление работы АНО - вовлечение молодого поколения, которому небезразличны проблемы защиты окружающей среды. Бот был создан школьником Егором Маркачевым при полной поддержке «Аиралаб Рус».

Еще один инструмент проекта «Экомонитор» используется с 2022 года в социальной сети Телеграм. Это чат-бот, который принимает информацию от жителей сразу нескольких городов (Тольятти, Челябинск, Стерлитамак, Новороссийск). Можно не только оставить информацию о качестве воздуха, но сообщить и о заморе рыбы, о несанкционированной свалке. Чат-ботом ежемесячно пользуется около 500 человек.

Власти включились

В мае 2022 года в Тольятти прошла Третья Всероссийская Экологическая Конференция «Россия, дыши», одним из организаторов которой стала АНО «Аиралаб Рус». Кроме экологических активистов из десятков городов России мероприятие посетили руководители профильных региональных министерств, глава Росприроднадзора Светлана Радионова. А в рамках встреч и круглых столов было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тольятти и АНО «Аиралаб Рус» в области мониторинга окружающей среды.

В конце 2022 года специалисты компании совместно с департаментом городского хозяйства Тольятти приступили к масштабированию сети датчиков. Сейчас ведется работа по определению наиболее приоритетных точек установки датчиков с целью равномерного покрытия территории города и промышленных зон, что позволит максимально точно фиксировать источник загрязнения воздуха.

Кроме того, Единая дежурно-диспетчерская служба города активно принимает данные с телеграм-бота, обрабатывая их и принимая решения о выезде мобильной лаборатории или проведении дополнительных мероприятий.

Таким образом в Тольятти силами одного АНО, при участии активистов, в сотрудничестве с администрацией и бизнесом, создан эффективный и рабочий инструмент гражданского контроля за состоянием окружающей среды. В планах «Аиралаб Рус» - масштабирование данного решения на другие города России.

Подготовлено по материалам портала Волга Ньюс

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«Экомонитор»: АНО из Тольятти создает сеть мониторинга атмосферы

Вопросы охраны окружающей среды в последние годы формируют повестку дня уже не только в крупных промышленных центрах. К решению проблем все чаще подключаются не только чиновники профильных ведомств, но и представители общественности, а также «гражданские» ученые. Именно силами общественников и представителей науки в Самарской области создан и успешно работает проект «Экомонитор».

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