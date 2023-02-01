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Умные тренажеры и одежда: СамГМУ запустил Центр серийного производства

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В ноябре 2022 г. состоялось открытие Центра серийного производства (ЦСП) Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. Главная цель проекта — масштабирование накопленного в вузе опыта в разработке и выпуске инновационных медицинских изделий. Продукция будет быстро выводиться на рынок и способствовать обеспечению технологического суверенитета России в сфере медицины.

Фото: предоставлено СамГМУ

Сегодня в центре уже выпускают ряд продуктов, разработанных в СамГМУ. Один из них — линейка реабилитационных тренажеров ReviVR и ReviMotion. С их помощью восстанавливают двигательные функции у людей с различными заболеваниями.

Так, ReviVR применяют для реабилитации после инсульта, операций на головном и спинном мозге, при болезни Паркинсона и рассеянном склерозе. Одна из особенностей в том, что приступать к реабилитации после инсульта с ReviVR можно уже в течение первых 48 часов, пациент может при этом находиться в лежачем положении. Его погружают в виртуальную среду с помощью VR-шлема, где он гуляет по различным местам, например, по лесу.

В виртуальной сцене пациент видит перед собой движущийся аватар — спутника, с помощью которого подключается работа зеркальных нейронов в мозге. В это время на ногах у пациента специальные сандалии с пневмокамерами, которые воздействуют на подошвенные рецепторы. Благодаря такому воздействию человек испытывает ощущения как при ходьбе. Исследования показали, что ReviVR в 1,5 раза увеличивает эффективность реабилитации после инсульта.

ReviMotion применяется для реабилитации пациентов с ДЦП, последствиями перинатальных патологий, черепно-мозговых травм, при острых нарушениях мозгового кровообращения и других заболеваниях. Реабилитация происходит во время выполнения упражнений ЛФК в игровой форме: пациент должен повторять движения за героем, которого видит на мониторе. В это время тренажер отслеживает движения, регулируя правильность и успешность выполнения упражнений. ReviMotion также умеет анализировать состояние и эффективность занятий пациента.

По результатам исследований с применением тренажера в 73% случаев отмечалось увеличение амплитуды и объема движений в суставах, а также улучшение синхронности движений в целом. Еще в 27% случаев появлялись новые двигательные навыки, был сформирован правильный двигательный стереотип. В 13,6% случаев отмечалось снижение спастичности.

Навигатор для хирургов

Еще одна разработка СамГМУ, которую выпускают в ЦСП — первая отечественная система хирургической навигации AUTOPLAN. Она позволяет отслеживать расположение инструментов хирурга относительно анатомических структур конкретного пациента в реальном времени. Для этого перед операцией проводится КТ или МРТ, затем эти снимки загружают в программу и строят трехмерную модель анатомических структур пациента, например, головы. После этого виртуальные модели совмещают с реальным пациентом и проводят операцию под контролем навигации с помощью специальной указки, которая подсказывает хирургу правильное направление.

Благодаря системе хирургической навигации врач избегает повреждения функционально значимых зон пациента. Это сокращает операционные риски, уменьшает время операции, снижает вероятность осложнений и ускоряет восстановление.

AUTOPLAN уже поставлен или прошел апробацию в 12 федеральных центрах страны. С запуском серийного производства СамГМУ сможет закрыть потребности в навигационных хирургических системах и реабилитационном оборудовании, при этом обеспечивая технологическую независимость России от импортного оборудования.

Одежда подскажет

На площадке серийного производства расположен Центр НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ. Там выпускают разработанные в университете индивидуальные эндопротезы из титана и циркониевой керамики — биоинертного материала с уникальной способностью прирастать к кости. По созданной в СамГМУ технологии импланты покрывают специальным антибактериальным и остеоинтегрирующим напылением.

Эндопротез производится с учетом анатомических особенностей пациента — 3D-модель импланта строится на основе данных его КТ и МРТ. Это позволяет снизить риск осложнений и улучшить качество жизни пациента: при установке эндопротеза часть сустава замещается на персонифицированный элемент без потери функциональности и мобильности.

В дальнейшем в ЦСП планируется организовать крупносерийный выпуск изделий для телемедицины. Будет налажено производство разработанных в СамГМУ цифровых тонометров, фонендоскопов и спирометров. Эти устройства применяются для дистанционного мониторинга медицинских показателей пациентов.

На площадке ЦСП также была открыта лаборатория "умной одежды" Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине". Там ученые разрабатывают одежду, которая фиксирует показатели активности мышц во время тренировки или выполнения упражнений по реабилитации. Благодаря этому можно оценить эффективность выполняемых упражнений и скорректировать технику. Уже был представлен прототип, который сейчас дорабатывается совместно с врачами.

Сейчас специалисты работают над созданием "умного ортеза" для реабилитации после операций на коленном суставе. Такой ортез не только фиксирует ногу, но и следит за тем, чтобы процесс реабилитации шел правильно.

Открытие Центра серийного производства СамГМУ стало возможным благодаря участию университета в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", в рамках которой вузы получают финансирование от государства.

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов:

"Участвуя в программе "Приоритет 2030", мы поставили перед собой амбициозную цель стать лидером в высокотехнологичном секторе "Информационные технологии в здравоохранении" и движемся к ее достижению. Нам удалось добиться значительного прогресса в реализации подхода "от идеи в рынок": сегодня СамГМУ выпускает уже более 20 востребованных инновационных продуктов и разрабатывает новые. Запуск Центра серийного производства позволит нам масштабировать эти разработки".

Подготовлено по материалам портала Волга Ньюс

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