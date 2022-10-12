В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

Он также отметил, что сексированное семя получают в России от 17 быков, привезенных из-за рубежа. Животные входят в 1 топовый процент Голштинской породы. До конца года компания планирует увеличить количество быков-производителей до 60 голов.

В свою очередь, Владимир Андреев, директор по развитию группы компаний "Континенталь", рассказал о том, что все фермы движутся к цифровизации. Это необходимо, чтобы избежать потерь молока, которые возникают из-за человеческого фактора.

По его словам, при 57 жарких днях в Московской области каждое хозяйство теряет по 837 тысяч рублей и по 3,5 литра молока от каждого животного летом. Около миллиона в деньгах теряют из-за повышенной влажности в коровниках в осенне-зимний период.

Спикер заверил, что на сегодняшний момент человека можно убрать из большинства процессов на фермах и оцифровать "все, что движется": микроклимат в хлеву, освещение, уровень водоснабжения, вакуум вес и температуру получаемого молока.

Цифровая ферма собирает данные о хозяйстве и передает их на смартфон или компьютер владельца. А после контролирует все процессы, которые протекают в коровнике: измеряет температуру воздуха, включает вентиляцию и свет и т. д.

Эффективности производства на фермах помогают добиться и роботы. Однако для них коровы должны обладать конкретными свойствами: прямыми конечностями, глубоким выменем, средними сосками и высокой скоростью молокоотдачи. Для этого компании составляют генетические списки быков, потомство от которых будет легче доить машинам.