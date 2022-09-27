— Почему ты решил стать донором?

— На самом деле я не сам решил стать донором. Меня пригласил друг, который должен был сдать кровь в качестве акции от полит. движения, в котором состоял. Это было в конце февраля или начале марта, точно уже не помню, если честно. Ну, я и подумал — почему бы и нет, принесу хоть какую-то пользу. Плюс, это как-никак новый опыт, до этого кровь я не сдавал. В качестве донора, естественно. Обычные анализы то все сдавали.

— Как ты думаешь: социальная реклама действительно сподвигает людей пойти сдать кровь?

— Скорее всего да. Иначе социальная реклама бы попросту не существовала. Значит, результаты приносит. Иногда людям необходим толчок, чтобы решиться на тот или иной поступок.

— Где и как искал информацию о том, как стать донором? Возникли ли проблемы с этим?

— Какой-то сложности в том, чтобы найти информацию о донорстве, нет. Все спокойно ищется в интернете. Если есть какие-то дополнительные вопросы, можно обратиться в центр переливания крови, все способы связи можно найти (телефон, имейл и т. п.). Но мне повезло еще больше: во время первого похода в центр переливания крови всеми организационными вопросами занимался мой друг, о котором я до этого говорил. Он мне все объяснил, так что по поводу каких-то формальностей я не переживал.

— Ты сдавал кровь в "Самарской областной клинической станции переливания крови"?

— Да. Как и любой самарский донор. У нас, в уютной Самаре, центр всего один, но зато нет путаницы с адресами, а это большой плюс.

— Для того чтобы стать донором, необходимо собрать определенные документы и сдать анализы. Сколько времени уходить на оформления пациента (тебя) как донора? Насколько серьезен подход к отбору доноров?

— Тут все не так сложно на самом деле. Из документов с собой нужно будет взять всего лишь паспорт. Да, так просто. Потом тебе выдадут бумаги, которые необходимо заполнить. Тебя будут ждать базовые вопросы про состояния здоровья, осложнения после болезней и прочее. Ты заполняешь бумаги, отдаешь их, после чего тебя направляют на сдачу анализов. Врачам надо убедиться, можешь ли ты сдавать кровь, вполне логично. Это самый долгий этап. Потому что донорствовать ты приходишь не один, кроме тебя есть еще люди. И придется немного подождать, пока тебя позовут на предварительную сдачу крови и мед. осмотр. Кстати, этот предварительный анализ — весьма полезная вещь. Тебе совершенно бесплатно проверят кровь, причем анализ там весьма подробный. Я считаю, это просто отлично. Ну и после всех проверок тебе выносят вердикт — можешь ты быть донором или нет. Сразу предупрежу, уйти на этом этапе домой есть огромный шанс. Если есть любые вопросы по здоровью, даже самые незначительные, тебе настоятельно порекомендуют идти домой, не потому что там все злые, а потому что заботятся о твоем здоровье, а также о здоровье человека, которому достанется твоя кровь.

Расскажу историю из личного опыта. В первый раз сдавать кровь я ходил с двумя своими друзьями. Одному из них не разрешили сдавать кровь, поскольку у него был слишком маленький вес и слишком высокий рост. То есть во время процедуры ему могло стать плохо, вплоть до состояния обморока. Так что его отправили домой. И вот из 3 молодых людей, до финала дошли 2. Тут не стоит обижаться или расстраиваться. Главное, что вы попробовали. Ну и заодно узнали, что вам необходимо лучше следить за своим здоровьем.

— Расскажи про донорский центр. Комфортные ли условия для процедур, какое отношение у врачей к пациентам?

— Честно, место действительно замечательное, тот случай, когда отзывам на "Яндексе" можно верить. То есть нет ощущения какой-то давящей или тревожной атмосферы, как это обычно бывает в больницах. Скорее ты себя чувствуешь, как в санатории-. Самая подходящая аналогия на мой взгляд. Весь персонал максимально доброжелательно и заботливо к тебе относится, все подскажут, поддержат, прям проникаешься. Во время самого процесса сдачи крови, длится он не мало (минут 10), врачи будут стараться поддерживать с тобой диалог. Не просто спрашивать каждую минуту твое состояние, а прям выстраивать с тобой общение. Это приятно.

Ну и еще радует, что все оборудование выглядит максимально современно. Ты заходишь в комнату сдачи крови и видишь большие, мягкие кресла, новейшую аппаратуру. Все это сразу как-то внушает доверие. Ну и что немало важно — все очень чисто. Люди, которые боятся антисанитарии, могут сюда спокойно прийти.

— У многих людей сдать кровь ассоциируется со страхом и болью. Было ли тебе больно или страшно во время процедуры?

— Ну тут как. В первый раз было тревожно и волнительно, поскольку я толком не знал, что меня ждет. Так что морально новичкам будет тяжело скорее всего. Но, что касается боли, то неприятно будет ровно один раз. Это взятие крови из твоего пальца для анализа, это вот самое противное, с чем тебе придется столкнуться. Потому что во время непосредственно донорства боли ты не почувствуешь совсем, разве что легкое давление, все-таки как-никак тебе в вену иглу загоняют. Если вас все это время останавливал страх именно боли, то можете смело идти становиться донором. Бояться вам нечего.

— Говорят, что после сдачи крови могут возникать головокружения, слабость и т. п. Какое было состояние у тебя?

— Да, слабость после сдачи бывает часто. Потерять пол-литра крови — это не шутки. Но мне повезло, причем оба раза (столько я сдавал кровь в принципе). У меня не было никакой слабости абсолютно, единственное — руке немножко некомфортно, но это опять же связано с тем, что после завершения процесса тебе ее очень туго перевязывают. А то во время дороги до дома потеряешь всю оставшуюся кровь, это шутка, конечно. Но пару-тройку часов повязку лучше не снимать, разумеется.

— Обычно донорство денежно вознаграждается. Сколько выплачивают донорам в Самарской области?

— Да, тебе после окончания процедуры выдадут денежку на обед. Потому что после всего этого необходимо покушать, чтобы восстановить силы. В нашем, самарском, донорском центре вы можете рассчитывать на вознаграждение в 700 рублей примерно. Во всяком случае столько я получил в последний раз. Но ради денег идти не стоит, конечно.

— Как ты считаешь: почему важно заниматься донорством?

— Ну для меня это возможность стать полезным, всем же нам хочется помогать людям, вносить вклад в общество. А через донорство это сделать крайне просто. Осознание того факта, что ты потенциально можешь спасти чью-ту жизнь помогает мне справляться с негативными мыслями. Плюс, все мы знаем, что сейчас идет СВО. Кровь нужна как никогда. То есть в больницах крови должно быть столько, чтобы всем ее спокойно хватало, чтобы не было дефицита. И помочь в этом может каждый гражданин. Так что, если у вас нет каких-либо ограничений по болезни, смело идите и сдавайте. Еще один пакет крови лишним не будет точно.