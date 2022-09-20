Больше, чем школьное телевидение

Гимн ТВ — это телевидение, сотрудники которого не старше 18 лет. Ведущие, операторы, тележурналисты, редакторы, монтажеры — школьники.

За достигнутые результаты в июне 2012 года Гимн ТВ получил профессиональную стажировку на городском канале Самара — ГИС.

По итогам практики на профессиональном канале публицистический цикл Гимн ТВ "Я и мир вокруг" получил эфир. С ноября 2012 года передачи выходят на канале Самара — ГИС.

Вскоре, после начала выхода передач на телеканале, в ГимнТВ стартовал новый проект — "Лестница новостей", или городские школьные новости с пресс-центром в Гимназии № 1. От выпуска к выпуску штат корреспондентов из школ Самары растет.

Кроме того, после победы на Всероссийском конкурсе телевизионного творчества "Телекласс" в 2014 году ГимнТВ запустило новый Межрегиональный проект — "Самара-Москва-Санкт-Петербург-Самара", который снимается сразу в трех городах одновременно.

Подробнее о телестудии расскажет Арина Куницына — ведущая, сценарист и монтажер Гимн ТВ.

— Наша телестудия находится на базе Гимназии 1, в этом году ей исполнилось 10 лет, и уже 10 лет мы освещаем важные события не только нашей школы, но и других школ города, обсуждаем важные вопросы и рассуждаем на волнующие нас темы. Каждый участник нашей телекомпании особенный по-своему, и у каждого ученика есть возможность туда попасть, было бы желание, стремление, креативные мысли. Наверное, и я попала в телекомпанию благодаря этому, желание работать творчески присутствовало всегда и телестудия стала лучшим способом раскрыть свой потенциал, попробовать себя в непривычной для школьника сфере.

— Какие передачи вы снимаете? О чем они?

— Телекомпания снимает 3 цикла передач: "Я и мир вокруг", "Лестница новостей" и "Самара-Москва-Санкт-Петербург-Самара". В публицистическом цикле "Я и мир вокруг" мы освещаем важные для обсуждения темы, размышляем над ними, делимся своими мыслями, помогаем раскрыться друг другу и даём почву для размышлений зрителям. "Лестница новостей" — это городские школьные новости. К нам в студию приезжают корреспонденты из разных школ Самары, делятся интересными новостями о спорте, науке, творчестве, волонтёрстве и других важных событиях. "Самара — Москва — Санкт-Петербург — Самара" — это цикл-путешествие, за 10 минут передачи мы переносимся из города в город, вместе с корреспондентами посещаем различные музеи, фестивали, выставки, знакомимся с другими городами. Как правило, корреспондентами в данных выпусках являются наши выпускники, которым мы благодарны за поддержку проекта и интересные материалы.

— Откуда вы берете оборудование? Есть ли какая-то финансовая поддержка от школы?

— На начальном этапе оборудованием занимались заинтересованные в студии родители, впоследствии и школа стала помогать — давать финансирование на новые компьютеры, монтажные программы и, так сказать, расходные материалы в виде карт памяти, шнуров и так далее. Сами участники не против привносить что-то новое в студию для улучшения качества съемки или монтажа. И, конечно же, благодарность нашим выпускникам, которые помогают нам с выбором оборудования или дарят его студии.

— Чем помимо съемок еще занимается ли Гимн ТВ?

— На самом деле телекомпания живет активной творческой жизнью и вне съёмок. Параллельно с телекомпанией существует творческая группа МЫ, благодаря которой мы раскрываем себя в роли актеров, танцоров, чтецов. Группа МЫ регулярно готовит творческие номера на праздничные концерты. Большой традицией стала постановка заключительного спектакля на гимназическую театральную весну. Также участники нашей телекомпании являются редакторами и чтецами гимназического радио, на котором освещаются важные школьные события.

— Как думаешь, чем проект так интересен участникам и зрителям?

— Наш проект — достаточно редкое явление для школ и он по правде уникален. Участники пробуют себя в новых амплуа, они сами являются редакторами, сценаристками, монтажерами, ведущими, операторами и корреспондентами. Безусловно, у нас есть главный наставник — наш режиссёр Марина Геннадьевна, которая помогает нашим способностям раскрыться, найти новое увлечение в мире телевидения и творчества. А зрителям, в свою очередь, я думаю, интересно смотреть на своих ровесников, слушать рассуждения на важные темы понятным, близким языком, смотреть на оживлённую, динамичную картинку.

— Какими мероприятиями за последний год ты хотела бы поделиться?

— Каждый год телекомпания Гимн ТВ старается участвовать в городских, всероссийских и даже международных конкурсах, отправляя свои лучшие интересные работы. Большой интерес вызывают выездные съемки, благодаря которым мы общаемся с разными творческими людьми, посещаем культурные городские мероприятия. Также уже в октябре мы ждем встречи с режиссёром телеканала Самара ГИС, на котором еженедельно транслируются наши передачи. Хотим услышать полезные советы, пообщаться с таким профессионалом в данной сфере.

— Как думаешь, что позволяет вам так долго оставаться в эфире? В чем ваш секрет?

— Мне кажется, что мы продолжаем такое долгое время оставаться в эфире, потому что работаем регулярно, без перерывов и в разных условиях. Мы знаем, что при любых обстоятельствах зритель увидит новый выпуск, работаем над ним, стараемся привносить что-то новое, авторское. Также этому способствует актуальность затрагиваемых тем, свежие мысли на что-то привычное, простое. Иной подход к классическим понятиям, новый взгляд от молодого поколения.