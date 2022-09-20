В кинотеатре "Художественный" продолжается сбор книг для открытой библиотеки

Для посетителей кинотеатра, которые делают свой вклад в развитие библиотеки, пополняя ее новой литературой, кинотеатр подготовил благодарственный приз — карта друга "Художественного". Она даёт право посещать каждый шестой сеанс бесплатно.

"В библиотеке уже есть несколько десятков книг, подаренных нашими зрителями и друзьями "Художественного". Свои книги каждый желающий может подписать в нашем вкладыше "Передано в дар кинотеатру "Художественный" от…" Таким образом, ваша книга послужит на пользу всем тем, кто любит кино!", — рассказывают организаторы библиотеки.

Кино-библиотека размещается в Арт-фойе кинотеатра. Книги находятся в свободном доступе, так что любой желающий независимо от наличия билета на сеанс имеет возможность поближе познакомиться с кинематографом посредством литературы.