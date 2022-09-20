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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

А ваш ребёнок приобщён к искусству?

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Объявлен набор в творческие школы галереи "Виктория".

Наступила уже вторая половина сентября, а вы всё ещё не успели выбрать, где ваш ребенок будет заниматься творчеством. Тогда представленная ниже информация будет вам очень полезна!

Творческие школы галереи "Виктория" объявили новый набор! Что может вдохновить вашего ребёнка больше, чем нахождение в творческом пространстве, таком как современная галерея?

В школах галереи работает уникальный состав преподавателей. Каждый из них является практикующим художником и хореографом. Специально для школ были созданы авторские образовательные программы по современному искусству и танцу.

Так, вашему ребёнку вы можете предложить пройти вводный курс по акварели. Кстати, и взрослые тоже могут присоединиться, так как программа не требует особой подготовки и к обучению может приступить любой желающий. На курсе будет как работа с натуры, так и с абстрактной композицией. Первое ознакомительное занятие пройдёт 28 сентября.

Лаборатория современного танца "К.ART.OFF.L" также ждёт Новых участников. Её воспитанники научатся видеть танец в разных его направлениях и в разной интенсивности. Будут учиться находить связь с партнером и пространством.

Онлайн-школа проектной фотографии — прекрасная возможность заниматься фотографией из любого места. Пробное занятие пройдёт 29 сентября.

Школа современного искусства "Quadro" подготовила для своих воспитанников вводный курс в теорию и практику современного искусства для людей с любой художественной подготовкой.

На сайте галереи можно выбрать школу по душе и зарегистрироваться на пробное занятие: gallery-victoria.ru/school.

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