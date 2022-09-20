Топ 10 кофеен Самары

1. Софи и Аннабель. Это кофейня, которая по совместительству является частью итальянского ресторана "Чиполучо". Меню составлялось известным итальянским шеф-поваром Андреа Галли. Безусловно, это прекрасное место, чтобы провести время с детьми. Интерьер помещения напоминает кукольный домик. Здесь большое внимание уделено деталям, куда ни глянешь, все хочется рассматривать. Повсюду развешены винтажные фотографии и картины в декоративных рамках, красиво оформлены перечницы и солонки, с потолка свисают лампы в виде цветов и гирлянды лампочек. В зале много растений и есть чудесная игровая зона.

2. Coffee Bean. Уютное место для уединения, идеально подходит для работы. В этой кофейне царит мнимое уважение к делу каждого гостя. Скромная мебель из чёрного дерева, открытые стеллажные шкафы с книгами, однотонные стены с немногочисленными картинами, контрастные яркие подушки — вот все составляющие внутренней отделки. Самое прекрасное строение в кофейне, сравнимое с произведением искусства — это витрина с десертами. Выбор настолько разнообразен, что определиться бывает очень сложно. То же касается и кофе. Широкая вариативность добавок и профессионализм бариста приводят в восторг. Приятным бонусом является расположение кофейни. Из окон открывается живописный пейзаж на старую набережную. Так что после долгой пешей прогулки Coffee Bean будет рад приютить вас у себя.

3. Эклерная. Она будто создана для обсуждения последних новостей и интересных историй с подругами. Ненавязчивая отделка стен из светло-коричневого дерева, мягкие диваны и немного пальмовых растений — прекрасные условия, чтобы не отвлекаться от оживленной беседы. На витрине представлены 8-10 видов эклеров, каждый представляет собой произведение искусства: шоколадные, ягодные, карамельные, со вкусом эскимо и кокоса. В кафе работают приятные ребята, которые с радостью расскажут вам про каждое изделие и помогут определиться с выбором. Здесь, конечно, ещё представлен ассортимент кофейных напитков, не уступающих по вкусу и качеству эклерам, например, апельсиновый раф. Однако к сладким эклерам лучше идет чай. А если вы не планируете трапезничать в кафе, ваше угощение будет уложено в красивую коробочку с изображением картин Ренессанса. (Отель Лотте через 1 квартал может стать прекрасной локацией для стильной фотографии).

4. Бенджамин. Как гласит вывеска, это "Уютное кафе" в стиле ретро. На кирпичных стенах развешены винтажные снимки и таблички. На телевизоре крутится кинолента 50-х. Уборная комната похожа на оранжерею, так что это заведение — настоящая находка для фотолюбителей. О гостях кафе позаботились также, как и об интерьере, здесь вас ждет приятное и учтивое обслуживание. Поэтому в Бенджамине вы, наверняка, получите эстетическое удовольствие наравне с гастрономическим. Особенная романтика у этого места наступает под Рождество, когда после восхищения новогодней коростой Ленинградки заходишь с мороза в тёплое кафе, где пахнет пряностями и горячим капучино.

5. White cup со своим уютным двориком так и манит зайти. Это идеальный вариант, если у вас есть детки, которые не нагулялись в Струковском, вы сможете предложить им продолжить свою игру на интерактивных инсталляциях кофейни. White cup позаботились и о взрослых посетителях: снаружи вдоль зала размещены удобные лежаки со столиками, а если вы устанете от детского лепета, можно зайти внутрь. Интерьер спокойный, вносят разнообразие лишь белые вьющиеся лампы с потолка и оранжевые стены. Сама кофейня расположена рядом с музеем модерна, поэтому со двора также открывается вид на стоящий рядом костёл.

6. Coffee shop. Эта кофейня расположена в Парке Гагарина, уже около 5 лет она привлекает гостей парка со всех уголков своим чудесным кофе. В позапрошлом году из небольшой избушки она превратилась в стильную двухэтажную кофейню с панорамными окнами. В дни хорошей погоды туда бывает очень сложно попасть, но даже большая очередь не сможет повлиять на эмоции от вкуснейших напитков. До сих пор фаворитами в ней остаются и продолжают покорять новые сердца черничный мокко и венский латте.

7. Surf Coffee. Атмосфера этой кофейни не похожа ни на одную другую, она здесь совершенно особенная. "Как будто к друзьям заскочил" именно так отзываются о ней многие гости. За порогом к тебе обращаются на "ты", погружая в неформальную обстановку. В интерьер кофейни дизайнеры решили вдохнуть столько жизни, сколько смогли: доски для серфа у окон, множество различных растений, необычные картины и вывески, стенды, оформление стен и зон для гостей. Получилось что-то очень креативное и в то же время уютное. Идеальное место для новых знакомств, чем собственно Surf Coffee и промышляет. Три раза в неделю устраиваются кинопросмотры. А в преддверии праздников или важных событий показывают тематические фильмы, например, перед Хеллоуином на экране будут шедевры Тима Бертона. Также на выходных у ребят собираются любители английского языка, которые за чисто символическую сумму могут пообщаться с носителями. Любителям игры на укулеле тоже это место придётся по нраву, так как есть день, когда устраивается и такая встреча. И вообще Surf Coffee очень часто проводит крутые тематические вечеринки, предлагая гостям очень вкусные напитки с различными закусками.

8. Scuratov. Skuratov coffee — это сеть брю-баров из сибирского города Омска. Они сами обжаривают зерно, не признают покупные "химозные" сиропы и готовят все соусы, "чаи без чая" и миндальное молоко самостоятельно. Эти ребята настоящие фанаты колд брю. У них вы сможете попробовать Нитро Кофе и Эйр Латте. У них вкусно вкусно, необычно, минималистично, эстетично. Приходи сам и приводи друзей. Уют и атмосфера вам будут обеспечены.

9.Корж. Самарская кофейня, пользующаяся особым вниманием у жителей города. Интерьер выполнен в стиле минимализма: бело-серая отделка, растения и таблички, добавляющие уют. Полная противоположность интерьеру витрина с ассортиментом десертов. Многогранность вкусов, наверное, именно то, что заставляет посетителей возвращаться вновь и вновь. Команда профессионалов работает над созданием уникальных авторских десертов из натуральных ингредиентов. В меню есть позиции для гостей, придерживающихся особых диет в питании vegan, sugar free, gluten free.

10. Coffee cake. Красивая уютная кофейня рядом с новой набережной на полевом спуске. Светло-коричневая мебель хорошо гармонирует со стенами из красного кирпича, украшенными картинами и доской с меловыми рисунками. С потолка свисают хрустальные люстры и лампочки с тёплым жёлтым светом. Также для этой кофейни характерна очень красивая подача блюд. Так что знакомство с этим местом без симпатичной фотографии вас не оставит.