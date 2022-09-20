16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Топ 10 кофеен Самары

Авторы: Читали: 12

Каждая кофейня — это отдельный мир со своей культурой, традициями и обычаями. И в этой подборке представлены самые атмосферные места, запоминающиеся своим колоритом.

1. Софи и Аннабель. Это кофейня, которая по совместительству является частью итальянского ресторана "Чиполучо". Меню составлялось известным итальянским шеф-поваром Андреа Галли. Безусловно, это прекрасное место, чтобы провести время с детьми. Интерьер помещения напоминает кукольный домик. Здесь большое внимание уделено деталям, куда ни глянешь, все хочется рассматривать. Повсюду развешены винтажные фотографии и картины в декоративных рамках, красиво оформлены перечницы и солонки, с потолка свисают лампы в виде цветов и гирлянды лампочек. В зале много растений и есть чудесная игровая зона.

2. Coffee Bean. Уютное место для уединения, идеально подходит для работы. В этой кофейне царит мнимое уважение к делу каждого гостя. Скромная мебель из чёрного дерева, открытые стеллажные шкафы с книгами, однотонные стены с немногочисленными картинами, контрастные яркие подушки — вот все составляющие внутренней отделки. Самое прекрасное строение в кофейне, сравнимое с произведением искусства — это витрина с десертами. Выбор настолько разнообразен, что определиться бывает очень сложно. То же касается и кофе. Широкая вариативность добавок и профессионализм бариста приводят в восторг. Приятным бонусом является расположение кофейни. Из окон открывается живописный пейзаж на старую набережную. Так что после долгой пешей прогулки Coffee Bean будет рад приютить вас у себя.

3. Эклерная. Она будто создана для обсуждения последних новостей и интересных историй с подругами. Ненавязчивая отделка стен из светло-коричневого дерева, мягкие диваны и немного пальмовых растений — прекрасные условия, чтобы не отвлекаться от оживленной беседы. На витрине представлены 8-10 видов эклеров, каждый представляет собой произведение искусства: шоколадные, ягодные, карамельные, со вкусом эскимо и кокоса. В кафе работают приятные ребята, которые с радостью расскажут вам про каждое изделие и помогут определиться с выбором. Здесь, конечно, ещё представлен ассортимент кофейных напитков, не уступающих по вкусу и качеству эклерам, например, апельсиновый раф. Однако к сладким эклерам лучше идет чай. А если вы не планируете трапезничать в кафе, ваше угощение будет уложено в красивую коробочку с изображением картин Ренессанса. (Отель Лотте через 1 квартал может стать прекрасной локацией для стильной фотографии).

4. Бенджамин. Как гласит вывеска, это "Уютное кафе" в стиле ретро. На кирпичных стенах развешены винтажные снимки и таблички. На телевизоре крутится кинолента 50-х. Уборная комната похожа на оранжерею, так что это заведение — настоящая находка для фотолюбителей. О гостях кафе позаботились также, как и об интерьере, здесь вас ждет приятное и учтивое обслуживание. Поэтому в Бенджамине вы, наверняка, получите эстетическое удовольствие наравне с гастрономическим. Особенная романтика у этого места наступает под Рождество, когда после восхищения новогодней коростой Ленинградки заходишь с мороза в тёплое кафе, где пахнет пряностями и горячим капучино.

5. White cup со своим уютным двориком так и манит зайти. Это идеальный вариант, если у вас есть детки, которые не нагулялись в Струковском, вы сможете предложить им продолжить свою игру на интерактивных инсталляциях кофейни. White cup позаботились и о взрослых посетителях: снаружи вдоль зала размещены удобные лежаки со столиками, а если вы устанете от детского лепета, можно зайти внутрь. Интерьер спокойный, вносят разнообразие лишь белые вьющиеся лампы с потолка и оранжевые стены. Сама кофейня расположена рядом с музеем модерна, поэтому со двора также открывается вид на стоящий рядом костёл.

6. Coffee shop. Эта кофейня расположена в Парке Гагарина, уже около 5 лет она привлекает гостей парка со всех уголков своим чудесным кофе. В позапрошлом году из небольшой избушки она превратилась в стильную двухэтажную кофейню с панорамными окнами. В дни хорошей погоды туда бывает очень сложно попасть, но даже большая очередь не сможет повлиять на эмоции от вкуснейших напитков. До сих пор фаворитами в ней остаются и продолжают покорять новые сердца черничный мокко и венский латте.

7. Surf Coffee. Атмосфера этой кофейни не похожа ни на одную другую, она здесь совершенно особенная. "Как будто к друзьям заскочил" именно так отзываются о ней многие гости. За порогом к тебе обращаются на "ты", погружая в неформальную обстановку. В интерьер кофейни дизайнеры решили вдохнуть столько жизни, сколько смогли: доски для серфа у окон, множество различных растений, необычные картины и вывески, стенды, оформление стен и зон для гостей. Получилось что-то очень креативное и в то же время уютное. Идеальное место для новых знакомств, чем собственно Surf Coffee и промышляет. Три раза в неделю устраиваются кинопросмотры. А в преддверии праздников или важных событий показывают тематические фильмы, например, перед Хеллоуином на экране будут шедевры Тима Бертона. Также на выходных у ребят собираются любители английского языка, которые за чисто символическую сумму могут пообщаться с носителями. Любителям игры на укулеле тоже это место придётся по нраву, так как есть день, когда устраивается и такая встреча. И вообще Surf Coffee очень часто проводит крутые тематические вечеринки, предлагая гостям очень вкусные напитки с различными закусками.

8. Scuratov. Skuratov coffee — это сеть брю-баров из сибирского города Омска. Они сами обжаривают зерно, не признают покупные "химозные" сиропы и готовят все соусы, "чаи без чая" и миндальное молоко самостоятельно. Эти ребята настоящие фанаты колд брю. У них вы сможете попробовать Нитро Кофе и Эйр Латте. У них вкусно вкусно, необычно, минималистично, эстетично. Приходи сам и приводи друзей. Уют и атмосфера вам будут обеспечены.

9.Корж. Самарская кофейня, пользующаяся особым вниманием у жителей города. Интерьер выполнен в стиле минимализма: бело-серая отделка, растения и таблички, добавляющие уют. Полная противоположность интерьеру витрина с ассортиментом десертов. Многогранность вкусов, наверное, именно то, что заставляет посетителей возвращаться вновь и вновь. Команда профессионалов работает над созданием уникальных авторских десертов из натуральных ингредиентов. В меню есть позиции для гостей, придерживающихся особых диет в питании vegan, sugar free, gluten free.

10. Coffee cake. Красивая уютная кофейня рядом с новой набережной на полевом спуске. Светло-коричневая мебель хорошо гармонирует со стенами из красного кирпича, украшенными картинами и доской с меловыми рисунками. С потолка свисают хрустальные люстры и лампочки с тёплым жёлтым светом. Также для этой кофейни характерна очень красивая подача блюд. Так что знакомство с этим местом без симпатичной фотографии вас не оставит.

Версия для печати

В России и мире

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

Во вторник, 30 августа, под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Он и она