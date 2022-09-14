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Профессия контент-мейкера или кто преображает профили в соцсетях

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Контент-мейкер Катерина Коновалова о том, как освоила профессию, об ее особенностях, плюсах и минусах.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Как ты пришла к профессии контент-мейкера?

— Мне всегда хотелось заниматься чем-то творческим и креативным, начиная со школы. К профессии контент-мейкера пришла методом проб и ошибок. Работала в офисе, занималась барберингом, и однажды в голову стрельнула мысль о СММ. Хотя всегда думала, что это уже неактуально. Ошибалась.

— Как освоила данную профессию?

— Почти год назад я прошла онлайн обучение, нашла первых клиентов, уволилась с работы и перешла полностью на контент.

— Расскажи поподробнее, в чем заключается твоя деятельность? Какие обязанности в нее входят?

— Я помогаю брендам/экспертам развиваться в Instagram. Полностью упаковываю им профиль для того, чтобы он мог работать на этой платформе.

Продвигаю аккаунты разными методами. Создаю контент, пишу продающие тексты и многое другое. Грубо говоря, веду профиль "под ключ" от и до.

— Какими навыками должен владеть контент-мейкер?

— Как и в любой другой работе важны целеустремленность, искренность, умение найти общий язык с клиентом, понимать его и доходчиво объяснять любую информацию. Особенно важно иметь творческий потенциал, развивать насмотренность и креативность. Постоянно искать вдохновение! Обучаться новому, не стоять на месте с имеющимися знаниями. А ещё, уметь принимать критику, ведь заказчик порой вносит много правок — это нормально.

— Есть ли криэйторы, которые тебя вдохновляют?

— Меня очень вдохновляют девочки ProContent. Их аккаунт можно найти в Instagram. Часто беру у них разные идеи и адаптирую под другие бренды.

— Как происходит общение с клиентами?

— Общение с клиентом — это самое классное в СММ. Как правило, владельцы брендов или эксперты — всегда яркие и заряженные личности. Они рады всем идеям и предложениям, а это очень заряжает и меня.

Перед началом работы я всегда лично встречаюсь с человеком и провожу распаковку. Это 2-3х часовое собеседование, где я лучше узнаю продукт/услугу, которую мы будем продавать и ближе знакомлюсь с клиентом.

— С какими трудностями ты столкнулась?

— Трудности в творческой работе — это, не дай бог, словить выгорание. Когда нужно 24/7 писать тексты, придумывать интересный материал для разных сфер и так далее. Поэтому важно всегда искать способы для вдохновения: в музыке, в фильмах, в общении с энергичными людьми. Да и просто прогулка вечером может дать свежий глоток, ты придёшь домой и начнёшь строчить 10 текстов.

— Какие можешь выделить плюсы и минусы этой профессии?

— Плюсов очень много:

  • Всегда общение с яркими людьми, вдохновение от них и мотивация.
  • Насыщенная и интересная жизнь, различные съемки/мероприятия/ивенты.
  • Благодаря СММ и разным брендам можно узнать новую информацию и даже чему-то научиться. Например, я веду аккаунт ветклиники, узнаю много про эту сферу, про животных, опасные болезни.
  • Аккаунт косметолога, финансиста, массажиста и другие — из всего этого можно почерпнуть новые знания, которые точно не будут лишними в жизни.
  • Также огромный плюс — фриланс. Распределение своего времени: где работать и как долго выбираешь только ты. Нет никакого дяденьки, который стоит сверху и диктует тебе правила.

Минусы:

  • Нет оклада и уверенности в завтрашнем дне. Зарплата зависит от того сколько у тебя клиентов. А когда и кто из клиентов уйдёт, ты не знаешь. Это можно исправить — составлять договор с заказчиком на определенный срок.
  • Не заработаешь себе на пенсию. Есть выход — оформить самозанятость и платить налог.

— Какой совет ты бы дала тем людям, которые тоже хотят работать в этой сфере?

— Не бойтесь пробовать! Даже если вы не захотите продолжать деятельность в СММ, то все равно опыт, полученный на обучении, понадобится вам в жизни. Даже для своей собственной странички в соцсетях. А если все получилось, и вы начали работу, то есть одно неприкосновенное правило. Не забывайте делать себе хотя один выходной в неделю. Это прям закон. День, когда вы не берете телефон в руки, а если берете, то ради своих же целей, а не ради работы и ответа в рабочий чат.

Также я уже говорила ранее, что важна насмотренность, Pinterest и Instagram в помощь. И ещё важно не упускать крутых мероприятий или предложений. Я часто предлагала помощь даже за бесплатно, лишь бы самой получить опыт и познакомиться с интересными людьми.

— Какие у тебя планы в дальнейшем на профессию? Будешь ли развиваться в сфере и открывать новые возможности?

— Я уже не вижу свою жизнь как-то иначе. Обязательно буду развиваться дальше и проходить новые обучения. В планах создать свою команду и работать с крутыми брендами.

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