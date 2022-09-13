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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Интервью: тренер о дзюдо

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Фото: Раиса Рахматуллина

— Тренируются ли тренера?

— Всё зависит от самого тренера. Если есть ещё не достигнутые разряды, то, как правило, тренера не только активно тренируются, но и часто выступают на соревнованиях. Где-то до 28 лет многие тренера и сами активные спортсмены. Конечно же, тут всё зависит от количества регалий конкретного тренера, от совокупности травм. Скажем, есть специальные турниры для ветеранов, где выступают тренера 50+ лет, тут всё зависит от любви к спорту.

— Как правильно заниматься контролем веса?

— Сразу скажу, что препаратами и различными медикаментозными средствами нельзя пользоваться от слова совсем. В старшей возрастной группе распространен фуросемид (мочегонное), таким образом подростки сажают себе почки. К тому же с мочой уходит много полезных веществ, от чего общее физическое состояние резко ухудшается. За время такой сгонки веса спортсмен рискует остаться на продолжительное время в болезненном и ослабленном состоянии. Рекомендуется убрать мучное из питания, соль, картошку, сахар. Очень полезно для обмена веществ: куриный бульон и сама курица, из фруктов — яблоки и киви. Мы не прекращаем питаться, а самое главное — поддерживать в организме постоянный тонус, чтобы весогонка протекала проще и продуктивнее.

— Когда нужно уходить из спорта?

— Ближе к 18 годам у подростков встает выбор: продолжить карьеру в спорте и получить заслуженного мастера спорта или получить образование, появляются какие-то другие жизненные сложности, которые не позволяют серьезно тренироваться. Чаще всего причиной отказа от спортивной карьеры служат многочисленные травмы, а не осознанный выбор спортсмена. Всё сугубо индивидуально. Надо понимать, что большой спорт не для всех. Возможно, стоит в какой-то момент остановиться и заняться другими аспектами жизни.

— Как снять стресс после тренировки?

— Я бы мог сказать, но боюсь, но это не очень прилично прозвучит (смеется). А если серьезно, хорошо помогает снять напряжение поход в баню, приём горячей ванны. Также для спортсмена нет лучшей разгрузки, чем провести время с семьей.

— Что вы пытаетесь дать детям в воспитательном плане?

— Если говорить о качествах, то дисциплинированность и сдержанность. Даем понять, что единоборства это в первую очередь самооборона. Весь тренировочный процесс ведет тебя к тому, что ты должен разумно распоряжаться своими навыками, быть настойчивым и трудолюбивым, а силу и агрессию проявлять только в рамках зала. Также стараемся привить детям инициативность, уверенность в себе, интерес к спорту, чтобы между детьми был здоровый соревновательный элемент. У детей более младшего возраста есть некий барьер, они не могут себя полностью осознать в рамках спорта и каждая "схватка" во время соревнований — это серьезное эмоциональное испытание, и тренеру важно проконтролировать этот период, чтобы развить в ребенке уверенность в себе и своих силах, которая не будет граничить с ощущением вседозволенности и чувством собственного превосходства.

— Как понять, что у ребенка есть талант к дисциплине?

— Таланта нет. Есть небольшая предрасположенность. Весь успех в спорте — это время помноженное на труд.

— Кому вы можете порекомендовать заниматься дзюдо, а кому нет?

— Ну-с, в большинство спортивных секций, связанных с единоборствами, стоит отдавать детей, у которых есть проблема с дисциплиной, уверенностью в себе. Отказываем чаще всего детям с проблемами с сердцем, так как нагрузка на эту мышцу крайне высокая. А вот проблема с суставами, легкая мышечная атрофия с легкостью побеждаются систематическими занятиями спортом.

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