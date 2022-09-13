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Путь судьи тернист и сложен

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Юриспруденция — для многих непонятная, но важная область общественной жизни. Вы удивитесь, сколько всего интересного и важного скрывается за тяжелыми дверями правосудия. Судья — это человек, которого государство наделило правом разрешать споры между компаниями, гражданами и представителями власти. Когда возникает конфликт и стороны не могут договориться, они могут задать вопросы суду.

Судья работает на государственной должности, как, например, руководители фракций в Госдуме, федеральные министры и президент. Государственные должности созданы для исполнения функций государственных органов страны. То есть судья — это представитель власти, он выносит приговоры и решения не от себя лично, а от имени страны.

Гость нашей редакции — Исмайлов Аскар Курбантаевич. Юрист. Окружной судья городского суда города Уральск.

— Аскар, не могли бы вы для начала рассказать нашим читателям о себе, о своей профессии.

— Меня зовут Исмайлов Аскар, я являюсь окружным судьей городского суда Уральска по уголовным делам. Нахожусь я в должности с 2010 года и по сей день.

— Когда вы решили стать юристом и почему?

— Сразу после окончания школы передо мной встал выбор: с одной стороны, был Самарский институт театра и режиссерского искусства, с другой стороны, был питерский юридический вуз. После нескольких дней раздумий чаша весов склонилась в сторону питерского вуза. Выбирать на самом деле было сложно, юрист — это ответственная и важная профессия, и я думаю, не все могут справиться с ней.

— Что послужило толчком к юридической профессии?

— Толчком стал режиссер театра имени Островского — О. М. Машула. В юношестве я выступал у нее в театре и перед тем, как выбирать профессию, я с ней посоветовался и пришел к выводу, что хочу стать юристом.

— Значит, вы увлекались театром. Почему вы не попробовали стать актером?

— Театру я отдал девять лет своей жизни. Мне, конечно, было весело, я общался со многими интересными людьми, но большого дохода я от этой деятельности не ждал.

— Какими были ваши первые шаги?

— Свою юридическую деятельность я начал в нотариусе, а продолжил и улучшил свои навыки в полиции и ЦОНе (МфЦ). Я получил юридическое образование, отработал минимум пять лет по специальности, сдал квалификационный экзамен и прошел конкурс.

Для вышестоящих судов требования еще выше, попасть в них сложнее. Например, чтобы стать судьей Конституционного суда, нужно иметь безупречную репутацию, признанную высокую квалификацию в области права и не менее 15 лет опыта работы по юридической специальности. Почти у всех судей конституционного суда есть ученая степень, десятки опубликованных работ, учебников и монографий.

— В чем плюсы и минусы данной профессии?

— Многие считают судей необъективными, зависимыми их от руководства, взяток в виде денег и других проблем. Плюс выражается в неприкосновенности моей семьи, а также в правосудии. Минус моей профессии в ее достижении и получении. Путь на должность судьи тернист и сложен. Помимо изучения государственного языка и прохождения сложнейшего теста, я должен был достигнуть 30 лет (смеется).

— Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохновение?

— Нет, я не такой человек. Депрессия и опустошение — это не для меня. Считаю себя жизнерадостным и открытым человеком.

— Какие советы вы можете дать новичкам и всем нашим читателям?

— Наверное, я бы дал совет молодежи, которая учится на юридическом факультете, — делать упор на кодексы и их изучение. В юриспруденции очень много отраслей: административное, уголовное, семейное, нотариальное, адвокатское, таможенное, экологическое. Главное — найти молодому юристу себя в одной из этих отраслей.

— Что вас еще интересует?

— Вечерами я люблю играть в онлайн-игры. Игры — моя страсть с юношества, ничего не могу с собой поделать.

— Как вы считаете, какова ваша цель в жизни?

— В самосовершенствовании. Найти самого себя, дать людям больше справедливости в их жизнях.

— И напоследок, чтобы вы пожелали нашим читателям?

— Я бы всем хотел пожелать не бояться следовать за своей мечтой и создавать в своей жизни как можно больше счастливых мгновений.

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