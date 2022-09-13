Студвесна: взгляд изнутри

Ее путь в волонтерской деятельности начался, как только Алёна пополнила ряды студентов. "У меня появилось желание заняться всем и сразу: творчи, СТЭМ, пресс-центр. В общем, пробовала себя во всем", — поделилась девушка.

Как-то Алёна писала с одногруппницей проект "Проблемы бездомных животных". По плану нужно было взять интервью у работников приюта и ребят-волонтеров, которые помогают этим приютам. Студентка обратилась за помощью к лидерам молодежного движения помощи бездомным животным "Лапа". Девушке настолько понравилась концепция движения, что она решила присоединиться к "Лапе".

Алёне Ли безумно нравится волонтерство, но последние несколько месяцев не получается уделять достаточное количество времени из-за большой нагрузки по учебе. Хотя она старается посещать пару мероприятий в месяц, ездить в приюты или же проводить "Лапные уроки", где рассказывает школьникам о том, как можно помочь бездомным животным.

С 18 по 24 мая девушка волонтерила на "Всероссийской студенческой весне". Проживала, кстати, в это время в хостеле. Он был удобен тем, кто живет достаточно далеко от набережной или же волонтерам с других регионов.

— Почему ты решила принять участие в РСВ?

— Даже не знаю. Просто так. Я узнала, что это за событие и записалась не задумываясь. Постоянно хочу какой-то активности, движа, общения, и если возможность подворачивается, всегда говорю "да". И это прекрасно видно на примере моей насыщенной студенческой жизни.

— Насыщенной жизни? Состоишь еще в каких-нибудь объединениях?

— Да, вдобавок к волонтерскому движению "Лапа", я состою в двух студобъединениях — СТЭМ "БарʼDUCK им. С. А. Никитина", редакция "GrowthМедиа", а теперь еще прошла обучение и практику на комьюнити-менеджера и стала волонтером "Всероссийской студенческой весны". Для меня как первокурсника и довольно любознательного человека всероссийское мероприятие — восхитительный опыт.

— Как проходила подготовка к студвесне? И в чем заключалась твоя работа?

— В течение нескольких дней до открытия студвестны у нас проходила подготовка. Это было увлекательно, хотя иногда тяжеловато. Временами все менялось, можно было запутаться, куда идти и что делать. Но координаторы и тимлидеры помогали нам и мгновенно оповещали об изменениях.

Теперь о том, в чем же заключалась моя задача как волонтера. На открытии я встречала людей на входе, помогала им в решении проблем, например, найти свой сектор и место. Также в этот день стояла на выставочной площадке "Азбука Самары".

И в целом моя работа была связана с выставками. Я общалась с людьми, наблюдала за порядком, ориентировала гостей мероприятия на местности, знакомила их с расписанием, рассказывала о выставочных экспонатах. Несмотря на то что у каждого объекта была табличка, некоторым все же проще и интереснее, когда о них рассказывают. И так приятно видеть реальную заинтересованность и отдачу от посетителей.

— Кстати, о приятном. Знаю, что у всех волонтеров есть мерч. Расскажи о нем, что понравилось больше всего?

— Нам подарили набор, в который входят: ветровка, футболка, кепка, рюкзак, бутылка для воды, носки и, конечно, бейджик. Больше всего понравилась бутылка, особенно то, что она желтого цвета. Наливаешь в нее водичку, кидаешь несколько долек лимона, и все это выглядит как произведение искусства. Носки — тоже что-то на языке искусства. Они покорили мое сердце так же, как это сделала студвесна.

— Поделись своими впечатлениями?

Все, как я и хотела. Было много активного, веселого времяпровождения, насыщенных дней, общения с людьми, помощь им, и, конечно, "тусовки" в эмоциональном плане. Сейчас поясню насчет "тусовок". В хостеле со мной жили максимально классные люди, но мы волонтёрим на разных точках, поэтому в течение дня практически не пересекались. Впрочем, если встретиться удавалось, то первым делом мы делились друг с другом яркими впечатлениями.