Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

Для волонтеров было четыре направления. Одни помощники занимались документацией и деловой программой, взаимодействовали с членами жюри и экспертами, другие — концертной программой. Также волонтеры сопровождали участников и гостей, заботились об их питании и проживании, организации транспорта и культурно-развлекательной программы. Четвертое направление — медиаслужба, материальное и техническое обеспечение и управление волонтерами.

Влада Приходько, студентка первого курса исторического факультета Самарского университета, — одна из тех активистов, труд которых помог участникам чувствовать себя комфортно.

"Я всегда была активной, а когда узнала, что студвесна в этом году будет в Самаре, то сразу поняла, что хочу участвовать. Видеть, как создаётся шоу с изнанки, — это чудо! Принимать в этом участие и быть частью такой большой команды ещё более удивительно", — признаётся Влада.

Девушка работала в команде волонтёров, которые были прикреплены к балету "Альфа". Основную часть балета составляли студенты. В феврале в зале главного корпуса Самарского университета проводился отбор танцоров, на этот кастинг пришло около семидесяти человек. Всем выдали порядковый номер, а затем с каждого человека сняли мерки, измерив даже длину волос. Участники изучили танцевальную связку, исполнили её перед членами жюри, а через неделю те, кто прошел отбор, получили приглашение. Со второго апреля начались репетиции. Чуть позже, в начале мая, к ним присоединились волонтеры. Вместе они готовились к открытию "Российской студенческой весны", на котором "Альфа" выступал несколько раз.

Обычный день репетиций начинался с 10-11 утра, а заканчивался уже ближе к вечеру. Волонтеры всегда ходили в специальной форме, чтобы любой мог легко их найти. Каждому подарили носки, футболку, ветровку, рюкзак и бутылку для воды. Чем ближе подходила дата открытия, там больше времени артисты и волонтеры проводили на площадке. Как правило, смена волонтера на РСВ длится от 4 до 12 часов, но перед самым открытием ребята работали больше 12 часов. При этом участники и активисты не оставались голодными: у них был полноценный обед и сытный ужин. Влада рассказывает: "Кормили очень вкусно, всегда давали сок, сладкое, были салаты, первое и второе".

Первый день студвесны для всех участников был особенным. Влада вспоминает, что тогда чувствовала себя волнительно, но времени на тревогу не оставалось: "У меня не было и минутки, чтобы присесть. В конце дня болели ноги, потому что приходилось много раз проходить весь стадион "Самара Арена", а он огромен". Волонтеры, работающие с балетом "Альфа", в основном помогали танцорам с одеждой. Под каждую песню подбирались отдельные костюмы. Некоторые из них были сложны по структуре. Например, на один номер артисты "Альфы" надевали серебряный жакет, брюки и огромные очки, а на следующий — голубой комбинезон, поверх него объемное платье того же цвета, на лице — платки. При этом перед выступлениями было крайне мало времени: между первым и вторым номером вовсе не было возможности переодеться, а между вторым и третьим оставалось всего лишь 20 секунд. Было особенно важно, чтобы участникам не приходилось искать одежду, волонтеры раскладывали костюмы на личном стуле артиста так, чтобы он не запутался и надел его максимально быстро.

Влада рассказывает: "Фестиваль дал мне бесценный опыт общения с интересными людьми, научил справляться со стрессовыми ситуациями. Я познакомилась с девочками из другого университета, после окончания студвесны мы продолжаем близко общаться. Я счастлива, что приняла решение стать волонтером. Мне каждый день хотелось получать удовольствие от всего, что происходит вокруг: песен, танцев, мастер-классов. Всё, что даёт нам студвесна, — безумно интересно!"