Битмейкинг или за чем стоит успешное звучание рэп-музыки

— Как ты начал заниматься битмейкингом?

— В 2013 году, когда мне было 13 лет, я наткнулся на программу для создания музыки FL Studio. Тогда своими силами начал что-то создать, не подозревая, что я закладываю фундамент для будущей попытки, когда мне будет 15 лет, и я наткнусь на исполнителей из $UICIDEBOY$, которые сильно повлияют на меня как в музыкальном плане, так и в плане мировосприятия.

— В каком стиле/жанре ты создаешь биты?

— В основном это тяжелый и грязный звук, как Trap Metal, Horror, Deathtrap, который не популярен в СНГ, я работаю именно на западный рынок.

— Кто из музыкантов или битмейкеров тебя вдохновляет?

— Я вывожу свой звук под влиянием исполнителей City Morgue, Ghostemane, $UICIDEBOY$ и т. д. Все это как основной инструмент для развития своего брендового звука. Меня очень вдохновляют саундтреки из фильмов и есть огромное желание создавать музыку для кино и игр.

— Под каким псевдонимом выступаешь? Ты состоишь в каком-то музыкальном объединении?

— Я выступаю под никнеймом @LOOGIEBEATS. Стал частью DEAD LXRDS в 2020, и такой этап повлиял заняться битмейкингом серьезно. Мы выросли до 6 человек в объединении со своим аккаунтом в Instagram и YouTube каналом, а после распались. Мы работали на расстоянии, в связи с этим большинству было безразлично друг на друга и на общее развитие объединения, поэтому дальше не срослось.

— В каких соцсетях ты публикуешь свои работы? Есть ли на них свой покупатель?

— На YouTube и в Instagram. Артисты замечают меня. Изначально на мой саунд записывались только друзья, но теперь я на пути к большим продажам. Мой первый бит купили около 4 месяцев назад за 3500 ₽. Также уже есть несколько готовых треков на мои биты, которые я удалил, так как за них не заплатили.

— Что можешь посоветовать начинающим творцам, с чего начать занятия битмейкингом?

— Начать с маркетинга, сделать свой бренд узнаваемым. Сейчас большая конкуренция и нужно уметь выделиться, оригинально позиционируя себя в оформлении и в звуке.

— Насколько мне известно, ты запускал свой бренд одежды UNSOCIAL CLOTHING. Как возникла эта идея?

— Мое мировосприятие и лайфстайл послужили идеей для старта. Я хотел распространять свой взгляд на мир и делиться своими мыслями через дизайн одежды. Однажды создал первый тираж на донат моего подписчика с YouTube канала, где я делал переводы треков. Так от деятельности на видеохостинге я перешел на создание одежды, а после на музыку.

Unsocial — это независимость. Адекватная модель восприятия для тех, кто умеет или хочет фильтровать мир вокруг себя. Своеобразный вакуум, отделяющий вас от общества потребления, от трендов, за которыми следуют большинство людей. Возможность сохранить верность себе. Вы можете быть человеком любых взглядов, из любой субкультуры, и носить Unsocial.

— У тебя был дроп лонгслива с принтом на котором изображен музыкальный исполнитель/репер Chetta, который впоследствии заметил твой бренд. Расскажи об этой ситуации.

— За принт лонгслива был взят кадр из его клипа, тогда я часто переводил его треки на YouTube канале. Это был первый дроп бренда, я отметил Chetta в посте, и через несколько часов получил сообщение в dm — "need". Помню, как отправлял на почте посылку Чапаевск — Los Angeles, и работники переспрашивали несколько раз, верный ли адрес я указываю.

Впоследствии он распаковал дошедшую посылку в InstaStories и тэгнул меня. Позже, мы договорились, чтобы я отправил ему ещё 3 футболки, но тогда я словил стоп, после которого отложил дальнейшее развитие бренда.

— Что сейчас с брендом одежды? Планируешь ли продолжать работать над ним?

— Проект в настоящее время заморожен. Каждый тираж требует больших затрат. На последний дроп у меня ушло 22 тысячи и несколько тысяч на рекламу. Я прокололся в маркетинге и неправильно пиарил свой продукт. Думаю, что вернусь к этому, когда у меня будет больше ресурсов для реализации всех идей.

— Будешь ли пробовать себя в качестве музыкального исполнителя?

— Мне кажется, каждый человек, который работает со звуком, пробовал себя в роли артиста. У меня есть демки треков, но все же мне больше нравится транслировать мысли другими способами.

— Какие планы на будущее в музыкальной сфере? Чего хочешь достичь?

— В планах плейсменты популярных андеграунд-артистов, наращивание собственной аудитории. Я всю жизнь хаслю, у меня нет высшего образования и скорее всего не будет. Начал с YouTube канала, потом была одежда, после, музыка. С 13 лет я начал реализовывать себя и всегда хотел стать кем-то большим, чем Имя/Фамилия.

Самое важное, что я заметил, это как каждый твой шаг превращает путь в лестницу. Каждый твой шаг поднимает тебя на новый этап с новыми возможностями. Если бы я не начал делать летсплеи по играм, то не дошел бы до перевода треков, и не получил бы донат, на который запустил свой первый тираж и бренд одежды. А позже, не встретил бы человека, который захотел бы купить мой лонгслив. В результате произошло так, как произошло. Все это вдохновило меня с новой силой заниматься музыкой. Все имеет смысл.