Тату-мастер Ольга Гусева: "Татуировки помогают бороться со своими комплексами и самовыражаться"

— С чего начался твой творческий путь?

— В моей семье много художников и с самого детства мне прививалась любовь к рисованию. Бабушка преподавала в художественной школе, отец пишет маслом, работал в дизайне, тетя тоже преподает в школе. Когда бабушка со мной сидела, мы могли что-то рисовать. С ранних лет у меня было желание рисовать людей, в особенности я любила рисовать девушек моделей. Мы часто с сестрой устраивали костюмированные шоу. Возможно, это сказалось на моем развитии именно в кастомизации.

На самом деле прийти в рисование было моим протестом, потому что мама всегда хотела, чтобы я была балериной. Какое-то время я ходила на танцы, но потом мне это надоело. Вопреки словам мамы, я ушла с танцев и стала учиться в художественной школе. Наверно, она не особо была этим довольна, но приняла мое решение.

— Насколько мне известно, ты также создаешь арты, скетчи и портреты. Можешь ли рассказать подробнее?

— Да, я в том числе создаю портреты и арты. Именно с этого начался мой путь, когда хобби стало для меня заработком. Благодаря созданию портретов, я нашла свою первую аудиторию на основном аккаунте в соцсетях. Тогда я сделала пост с портретом известной модели Алии Галяутдиновой, который она заметила. Алия репостнула мой арт и это принесло мне много подписчиков и лайков. Эта ситуация меня зарядила, я увидела, что мое творчество интересно людям, что оно как-то может поощряться. Я стала делать чаще рисовать портреты знаменитостей для того, чтобы привлечь ещё больше людей.

В это время ко мне стали поступать заказы по портретам, и я стала активнее их брать, но со временем поняла, что мне не очень нравится делать заказные портреты, потому что я не вижу в этом творчества. Мотивация продолжать развиваться в этой сфере сошла на нет.

— Как к тебе пришла мысль стать тату-мастером?

— Уже на тот момент, когда я делала портреты, ко мне приходили люди, чтобы я нарисовала эскиз для татуировок. Скорее всего видели в Instagram, что я хорошо рисую или, слышали от знакомых. В целом лет с 15 у меня уже была тяга к татуировкам. Помню, как постоянно покупала переводилки или хну летом и разрисовала ноги, руки себе и друзьям.

Я думала о том, как бы мне перевести свое хобби в работу. Хотела стать архитектором, планировала даже поступать в Самарский архитектурный университет, но изучая эту сферу подробнее, я поняла, что мне нравился образ этой профессии, но не ее рутина. Решила развиваться в татуировке. Еще в 16 лет поняла, что я хочу в будущем стать тату мастером. У меня в голове была такая мечта и я думала, что буду зарабатывать себе на обучение, на машинку. Горела только этим.

— Давно ли ты занимаешься татуировкой?

— Я начала заниматься татуировкой с декабря 2018 года, сейчас уже в сумме получается 3,5 года.

— Как ты овладела искусством татуировки?

— Я достаточно общительный человек, часто при знакомстве с новыми людьми я рассказывала о том, что хочу стать тату-мастером и что коплю на свою первую машинку и обучение. То, что я со всеми делилась своей мечтой, помогло найти мне человека, который умел бить татуировки. Не сказать, что это был нереально классный мастер. Скорее это просто был парень, который однажды тоже купил себе машинку и увлекался татуировкой. Он просто знал, как нарисовать линию на теле.

Когда он узнал о моей мечте, сказал, что привезет машинку и покажет, как бить машинкой на своем теле. У него все тело было изрисовано в татуировках и заиметь еще одну небольшую не было проблемой. Тогда у меня был очень плотный график, он приехал ко мне поздно вечером, и мы чуть ли не ночью учились делать татуировки. Я сразу же сделала тату на его ноге, получилась достаточно хорошо, несмотря на то, что это была моя первая татуировка. Я была очень счастлива, я поняла, что это совершенно не схоже с тем, что рисовать ручкой. Это вообще не схоже ни с чем. Я убедилась, что должна двигаться по этому пути. А этот парень, в свою очередь, очень хотел научиться писать маслом, и я в этом ему помогла, так как сама долгое время писала картины маслом.

Следующий подопытным был мой отец. Он как узнал обо всем, доверил свою руку, и мы рунами набили его имя. Мой друг за всем этим наблюдал. Близился новый год, вышло так, что мы не сговариваясь вручили друг другу подарки. Я подарила другу свое масло, а он подарил мне все это оборудование, что у него было. Это было так неожиданно для меня, ведь я думала, что смогу получить все, только накопив денег и оплатив обучение. Но вышло так, что я бесплатно получила оборудование и научилась основам татуировки.

Далее мой путь был таков, что я очень много изучала информации в интернете. Тогда не было возможности купить какое-то обучение, хотя если честно не видела в этом смысла. По большей части все обучение, которое было в интернете, это были азы, а их мне уже предал мой знакомый. Я понимала, что мне нужно просто улучшать навыки, а это возможно только постоянно практикой. Узнала очень много информации про стерилизацию, для меня это было очень важно. Потому что однажды я сама отказалась от сеанса татуировки, так как переживала из-за стерильности процесса. А я подробно изучила всю стилизацию. Когда я усвоила эту тему, я начала бить татуировки знакомым. Это было в студии на дому. При этом я старалась соблюдать санитарные нормы, у меня было все одноразовое. Стелила пеленки, все, что только можно, обматывала пленкой. Купила сухожар, чтобы стерилизовать инструменты, старалась как могла. Била татуировки в минус, меньше чем за цену расходника. Уже месяца через три я накопила денег на новое оборудование и закупила себе краски с машинкой.

— С каким тату оборудованием ты работаешь?

— С разным, в зависимости от того какие цели работы. У меня есть роторная машинка, есть индукционная. В планах купить себе Pen. Мне очень нравится фирма Mustang, а также Verge Tattoo, с ними и работаю.

— В какой стилистике создаешь татуировки?

— Я скорее работаю в смешанной стилистике, где есть и графика, и немного реализма. В том числе работаю с грейвошем и с дотворком. Также многое зависит от того, какая цель у меня в татуировке, но я очень люблю смешивать разные стили, делать как маленькие татуировки, так и большие проекты. Я знаю есть мастера, которые не любят делать небольшие работы, так как там мало самого художника, но у меня такого нет. На мой взгляд, такие татуировки красиво смотрятся на теле и могут дополняться. Именно маленькие тату часто несут за собой большой смысл.

— Как создаешь эскизы? Придерживаешься ли только авторским эскизам или это не так важно для тебя?

— Да, придерживаюсь только авторских эскизов. Это один из главных принципов татуировки для меня. В том числе отношусь с уважением к мастерам, которые, бьют свои эскизы. Потому что бить чужие эскизы я считаю нарушением авторских прав. Конечно, бывают разные ситуации, например, когда клиентам очень хочется набить определенный эскиз. Тут тоже есть пути решения. Можно связаться с правообладателем картинки и выкупить эскиз, чтобы это было честно. Чаще всего клиенты приходят уже с заготовленными картинками, которые у них образовались. В таких случаях я говорю, что мы можем перерисовать эскиз, чтобы он был индивидуальным. Все относятся к этому спокойно, и в результате финальный эскиз передает идеи человека даже лучше, чем оригинал.

— Есть ли у тебя тату кумиры? Работы тех, кто вдохновляет?

— Тату кумиров, честно, у меня немало. Я много на кого подписана в Instagram, много за кем слежу. Но есть два человека, за кем я стала следить раньше всего, и чьим работам я особенно удивляюсь. Это Alex Sorsa и его невероятные реалистичные мифические девушки. Мне очень нравится его стиль, как плавно и нежно он передает тени.

Также мне нравится Max Titanic, несмотря на то, что он делает это совершенно не в том стиле, в котором делаю я. Прежде всего он вдохновляет меня как человек из тату-сферы, который хорошо выстраивает и знает композицию, в его работах присутствует нестандартность. Мастер подходит к работам именно с художественной точки зрения и привносит в них много нового. Все-таки я считаю, что как бы круто ты не бил, не имея художественных взглядов и навыков, довольно сложно по-новому разместить татуировку.

— Что для тебя значит татуировка?

— Возможно, быть полезной людям и самой себе. Потому что через татуировки я все равно познаю в том числе себя и свои художественные навыки. Очень люблю браться за сложные для меня проекты, тем самым бросая себе вызов. Вижу в этом некую положительную миссию, хотя возможно есть люди, которые скажут, что тату это плохо и некрасиво. Обычно таким людям я не отвечаю ничего, это их мнение.

Все же тату зачастую служит не только способом украшения, но и может закрыть шрамы, рубцы, растяжки и так далее. В том числе помогает бороться со своими комплексами и самовыражаться. Я сама ношу татуировки, для меня они тоже имеют определенный смысл, но я в том числе считаю нормальным носить тату чисто из красоты. Есть разные мнения на этот счет, и я их тоже поддерживаю. Считаю, что человек вправе сам решать, что ему носить на своем теле.

— Насколько продолжительно длятся сеансы?

— Сеансы длятся по-разному. Это может быть от 15 минут до целого дня, зависит, конечно, от масштабов работы, от ее детализации. Часто, когда клиенты мне пишут насчет татуировки, я не могу им сразу озвучить цену и сколько мы по времени будем делать работу. Потому что нет конечного эскиза, и мы еще не приложили работу на тело. Тут очень много факторов, как терпит клиент, поскольку у всех разная переносимость. Кому-то может быть очень больно, а кому-то нет. Однажды у меня была девушка, которая спала на сеансе, когда били ей татуировку на ребрах, а это очень больное место. Поэтому факторов очень много.

В основном сеанс средней работы длится около 3-4 часов, если это большая работа, как правило, мы берем целый день с перерывом и работаем там до 8 часов. Например, чтобы сделать рукав, где будет много детализации, не хватит такого временного промежутка. Все очень индивидуально. Но с опытом время работы становится меньше. Это не значит, что я делаю работу хуже, а наоборот, приобретая опыт, получается быстрее проводить линии и плавно делать тени.

— Какая самая долгая работа была за все время твоей деятельности?

— Самый долгий сеанс длился около 10-11 часов. Это было в самом начале моего пути и это была первая большая работа, которую я взяла. Ко мне пришел мой друг, он хотел сделать дракона на все предплечье. На тот момент я еще не делала такие большие татуировки. В итоге я взялась за работу и примерно 10 часов беспрерывно била татуировку. Мне это было очень интересно. Большое спасибо ему за то, что он это выдержал! Думаю, сейчас на эту татуировку у меня бы ушло гораздо меньше времени, где-то часов 5. Вот так сказывается опыт мастера на времени сеансов.

— Кому не рекомендуется или нельзя делать татуировки?

— Нельзя делать татуировки во время беременности, если есть аллергические реакции. Перед сеансом я уточняю у клиента есть ли у него расположенность к аллергии. Если есть, то рекомендуется провести сначала небольшой тест на части руки с краской, либо пойти к аллергологу и сдать анализы. Также тату противопоказаны людям с такими болезнями, как ВИЧ, онкология, гепатит, в том числе нельзя делать тату людям с психическими заболеваниями.

— Ты в том числе занимаешься кастомизацией. С чего пришла идея начать?

— Тяжело обозначить как ко мне пришла эта идея. Просто я люблю искать разные проявления в рисовании, и в один момент решила попробовать порисовать на одежде. Помню свою первую большую работу, это моя была толстовка, на которой я изобразила лицо девушки. Очень люблю ее и постоянно ношу! Я также выложила в соцсети результат кастомизации, и тогда это вызвало большой отклик. У меня появились первые заказы. Сначала пришли мои друзья и знакомые, которые сразу могли довериться мне. Позже начали приходить малознакомые люди с заказами на кастом. Особенный спрос был на джинсовки и шопперы.

Изначально я боялась ставить большие ценники и называла небольшую стоимость. Заработанных денег мне хватало на то, чтобы купить краску и энергетик.

Но как-то раз я разрисовала джинсовую куртку девушке, и она заплатила мне в два раза больше, сказав, что моя работа стоит больше. Эта ситуация заставила меня в корни переосмыслить свое творчество. На самом деле, люди не ценят твои усилия, если ты не ценишь себя и свои работы. Поэтому сейчас я стараюсь иначе оценивать свою занятость и проекты, но порой мне все равно сложно назвать высокий ценник.

— У тебя есть свой авторский стиль в оформлении вещей/одежды?

— Здесь я тоже придерживаюсь некоторых правил, а именно делаю кастом только в черно-белом варианте. При этом я могу сделать один акцентный цвет, например, красный, синий, зеленый, желтый. На самом деле это тоже выглядит очень стильно и красиво. Здесь нужно учитывать, что кастом, как и тату, это такие вещи, которые должны много к чему подходить. С эстетической стороны я сама по себе не люблю татуировки и кастом в цвете, поэтому это отражается на моем творчестве.

Кастомизация, это одно из направлений, которое может олицетворять мой стиль. Часто оформляя вещи, я рисую лица людей, глаза, губы, или же какие-то части тела. Я люблю передавать настроение через портрет, рисовать необычных людей. В завершение оставляю мазки и брызги. В этом деле мой стиль близок к реализму и к графике.

— Хотела бы создать свой бренд кастома в собственной стилистике?

— У меня даже есть аккаунт в Instagram, который к этому приурочен. Я никому не говорила о нем. Там 4 подписчика: я, брат, мама и мой парень. Одно время очень сильно этим горела, а потом из-за ряда причин на первое место вышло занятие татуировкой. Наверно, как-то не было сил заниматься всем сразу. К тому же я параллельно еще работала и сейчас тоже продолжаю, но уже удаленно. Я не тот человек, который окунется в работу с головой. Для меня очень важен баланс жизни, не могу заниматься сразу всеми направлениями. Я люблю делать кастом, но пока что не хочу это масштабировать.

— Какие у тебя планы на будущее? Чего хочешь достичь?

— Хотела бы открыть свою студию. За последние несколько лет я часто переезжала, поэтому мне приходилось в каждом городе набирать новую клиентскую базу и смысла открывать студию просто не было. Но все равно такая идея есть и мне бы очень хотелось иметь свое место. Хочу дальше улучшать свой скилл и расширяться. Возможно, в будущем набирать учеников, потому что я очень люблю передавать свои знания и в целом общаться. Даже может быть попробовала бы бесплатно просто за отзыв взять своих знакомых, кому интересна татуировка и поделиться своими знаниями, чтобы посмотреть, что из этого получится. Мыслей на самом деле много.

Моя основная цель — продолжать развиваться в татуировке, в стилях. Я хочу попробовать разные направления, сейчас мне стал интересен мини-реализм и Азия. Мечтаю поучаствовать в тату-фесте, чтобы другие люди оценили мои скиллы. Мне бы было очень интересно узнать совета от тату-мастеров. Конечно, сейчас я работаю в студии с другие мастерами, и мы делимся опытом друг с другом. Но это все равно не сравнится с тем, когда профессионал оценивает твою работу.

На данный момент я работаю на улучшение качества татуировки. Для этого я стараюсь больше рисовать и затронуть больше стилей. Несмотря на то что мои работы стали более узнаваемым, я еще не пришла к своему единому стилю. Поэтому я пробую много стилей для того, чтобы найти свой баланс, в котором мне будет комфортно. Хотя не отрицаю того, что разные стили все же останутся в моих работах. Ведь у меня бывают очень различные вкусы и предпочтения во многих сферах жизни.