Самарская областная научная библиотека запустила проект "Лето с библиотекой"

Научная библиотека находится по адресу Ленина 14A. В ней представлено множество книг, есть отдел иностранной литературы. На 2 этаже пространство библиотеки сделано в стиле "коворкинга" — место для работы. Есть много рабочих компьютеров, многие посетители приходят со своими ноутбуками для работы и учебы.

В этом году библиотека запустила проект "лето с библиотекой". Каждую неделю проводятся различные мероприятия, например книжное ГТО, где проверяется навык скорочтения. Краеведческие викторины и викторины по русскому языку. Есть экспресс-экскурсия в книгохранилище, можно заглянуть в книжные лабиринты библиотеки. А интерактивные фотозоны "Точка времен" переносят читателей в читальню прошлого века, так как оформлены в стиле 19 века. Можно сделать запоминающиеся кадры. Мастер-классы по реставрации старых книг покажут как сохранить и беречь дорогие вам книги, профессионалы своего дела дадут вам нужные инструкции.

Расписание дня:

14:00 — 14:40 — экспресс-экскурсия в книгохранилище;

15:00 — 15:30 — викторина по русскому языку, краеведческая викторина, посещение отдела редких книг или мастер-класс по реставрации книг;

15:40 — 16:00 — книжное ГТО, игра на развитие изобретательского мышления или экскурсия по действующим выставкам библиотеки.

Период и время работы проекта "Лето с библиотекой": июнь — август, каждый четверг, с 14:00 — 16:00.

Стоимость: 300 руб. с человека; дети — 100 руб.; пенсионеры — 200 руб.

Предварительная запись не требуется. Мероприятия проводятся для любого количества посетителей.

Помимо этого, в библиотеке есть постоянная выставка Петра 1, где собраны интересные материалы. Часто проводятся поэтические читки в конференц-зале. В финале программы все желающие могут подняться на сцену со стихами в формате свободного микрофона. А КИНОЛЕКТОРИЙ "Свежий взгляд" приглашает читателей на кинопоказы, обычно это советские фильмы.

Для любителей лекций библиотека часто проводит научные встречи, где приглашают искусствоведов, историков, художников, преподавателей и других выдающихся людей. Они затрагивают темы философии, искусства и книг.