Вход на выставку осуществляется вместе с экскурсией, которая проводится с 10:00 каждые 60 минут. В самом начале посетителей знакомят с историей шоколада, рассказывают интересные факты о способах его приготовления и показывают настоящие какао-бобы. После детей и взрослых ждут различные шоколадные головоломки и викторины, пазлы, шашки-пончики и прочие интерактивности. Каждый посетитель сможет узнать своё шоко-имя и проверить свои знания о любимом лакомстве.

Также в стоимость билета включён мастер-класс. Каждый гость получает шоколадную 3D-фигурку, которую нужно раскрасить безопасным натуральным красителем — кандурином. Завершается экскурсия любимой частью всех взрослых и детей — дегустацией настоящего бельгийского шоколада Callebaut. Каждому посетителю на пробу предоставляется 8 сортов: классические молочный, белый, темный и оригинальные клубничный, лаймовый, апельсиновый, карамельный, капучино. Любой понравившийся вкус можно приобрести на выходе за 150 рублей (цена за 100 грамм).

Взрослым входной билет обойдётся в 350 рублей. При предоставлении подтверждающих документов школьники, многодетные семьи и пенсионеры могут приобрести льготный билет за 300 рублей. Детям до 5 лет — вход бесплатно, однако дегустация и мастер-класс в этом случае не предоставляются. Разрешается не более двух детей до 5 лет на 1 сопровождающего взрослого. Для групп от 15 человек входные билеты взрослым обойдутся в 330 рублей, а детям — в 280.

Выставка принимает гостей по адресу ул. Аэродромная, 47А на втором этаже ТЦ "Аврора Молл" с 10:00 до 19:00 (касса работает до 18:00).

Обращаем ваше внимание, что по вторникам и средам — выходные дни!