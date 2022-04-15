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"Газпромнефть - смазочные материалы" обеспечит профессиональную техническую экспертизу для предприятий Поволжья

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В Приволжском федеральном округе, в Самаре, открыт ещё один экспертный технический центр "Газпромнефть — смазочные материалы". Он обеспечит техническую поддержку для промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий, а приоритетным направлением станет работа с приволжским кластером машиностроительных и металлообрабатывающих производств и заводов.

Фото: предоставлено ООО "Газпромнефть - смазочные материалы"

За 2021 год средствами мобильного диагностического оборудования проведено свыше 7500 исследований в рамках услуг по диагностике и технической поддержке промышленных и транспортных предприятий.

Анатолий Скоромец, генеральный директор "Газпромнефть — смазочные материалы":

"Большой опыт, современное оборудование и собственная исследовательская база позволяют компании "Газпромнефть — смазочные материалы" обеспечивать российские предприятия не только высокотехнологичными продуктами, но и передовым техническим сервисом. Мы планируем и дальше развивать сеть центров G-Profi Expert Center, чтобы предприятия в каждом регионе России смогли получать профессиональную техническую поддержку".

По материалам Волга Ньюс ПФО

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